Bebe Rexha n’a pas besoin de récompenses pour valider la popularité de la chanson

Bébé Rexha Ce n’est peut-être pas votre chérie habituelle des Grammy – mais elle n’a besoin d’aucun des trophées pour confirmer la chose la plus importante dans ce business… à savoir, les gens adorent sa musique.

Voici l’affaire… BR a trois chansons qui ont maintenant rompu un milliard de streams chacune – y compris son hit avec G-Eazy, « Me, Myself & I » – ce qui signifie clairement que les fans creusent le contenu et puis certains – mais comme Bebe l’a elle-même noté, elle n’a pas le matériel pour le prouver.

C’est ce dont nous lui avons parlé cette semaine à LAX… où nous lui avons demandé pourquoi elle pensait que les chiffres ne se traduisaient pas nécessairement par des récompenses, même lorsque le consensus parmi les auditeurs est écrasant.

Regardez ce qu’elle avait à dire … aux yeux de Bebe, il y a beaucoup plus en jeu dans les coulisses lorsqu’il s’agit de collecter des distinctions – y compris la politique et l’argent, et on dirait qu’elle pense que sa musique, pour une raison quelconque, ne le fait pas. t influencer les pouvoirs en place.

Peu importe, cependant … parce que Bebe nous dit qu’elle a tout ce dont elle a besoin pour être heureuse – y compris assez de pâte pour prendre soin de sa famille, et l’amour et le soutien de son label / équipe … sans parler de son adoration fans, c’est tout ce qui compte pour elle.

Excellente perspective ici, et cela pourrait en fait être une philosophie de ruissellement gracieuseté de Champagne Papi … qui a été snobé à maintes reprises lors de remises de prix.

Il semble que ce débat soit toujours en cours, même après le drame Weeknd de l’année dernière – et Bebe lui a donné deux cents.