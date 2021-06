Bebe Rexha pose dans une nouvelle collaboration Adore Me Lingerie – WWD

Bebe Rexha discute de sa lingerie. Son préféré du moment est le body Onika.

« J’adore les glucides. Je viens de New York. Alors j’adore les pâtes et j’adore le pain à l’ail et la pizza. Je suis obsédé par ça », a déclaré la pop star à WWD par téléphone. « Et mon estomac n’a jamais été… Je n’ai jamais eu de pack de six de ma vie. [But] J’ai mis un une-pièce et je me suis sentie vraiment sexy.

Elle parle de la campagne Adore Me x Bebe Rexha et de la collection de lingerie qui l’accompagne. C’est la première fois que la marque de sous-vêtements travaille avec une célébrité ambassadrice et c’est aussi la première aventure de Rexha dans le monde de la lingerie, du moins du point de vue du design.

Le chanteur et auteur-compositeur deux fois nominé aux Grammy est apparu sur les tapis rouges du monde entier. Elle s’est également associée à la marque de vêtements Bebe en 2019 en tant que porte-parole.

Pourtant, Rexha a déclaré qu’elle était un peu intimidée par l’idée de concevoir quoi que ce soit elle-même.

«Parfois, j’ai l’impression – je ne sais pas si je suis le seul à ressentir ça. Mais je pense que c’est plus une chose d’être aux yeux du public », a expliqué Rexha. « J’ai l’impression que je veux prendre des risques et puis je manque un peu la cible parfois. Et puis parfois, je le frappe en quelque sorte.

« J’étais intimidé parce que j’avais peur de faire les mauvais choix de mode. Et avoir confiance en moi était difficile », a-t-elle poursuivi. “J’ai aussi été très intimidée par la lingerie et l’amour-propre et apprendre à aimer mon corps.”

C’est pourquoi elle a déclaré que le partenariat avec Adore Me, le détaillant en ligne de vêtements d’intérieur, de vêtements de sport et de maillots de bain natifs du numérique, était parfait.

“Juste en travaillant avec Adore Me, je suis comme, OK, comme, dope”, a déclaré Rexha. « Ce n’est pas seulement une marque de lingerie où l’on se dit : « oh, nous avons de la lingerie à bon prix et voici un modèle sexy en campagne ». C’est comme, ‘ouais, je suis sexy. Mais je suis ronde.

“J’apprécie vraiment qu’Adore Me soit une question d’inclusivité et de tant d’autres choses incroyables”, a-t-elle poursuivi. « Tout le monde devrait se sentir sexy. Je me sens très passionné par ça. Je n’ai jamais vu, en grandissant, une femme avec des rondeurs, poser en lingerie. Et si je le faisais, c’était toujours comme un mannequin grande taille. Il n’y avait jamais eu de fille entre les deux, ou super épaisse, ou maigre. C’était toujours comme un certain type de fille. Vous connaissez?”

Morgan Hermand-Waiche, fondateur et PDG d’Adore Me, a déclaré que la société était également ravie de travailler avec Rexha.

“Nous n’aurions pas pu rêver d’une célébrité qui aurait pu mieux représenter nos valeurs”, a-t-il déclaré. «Nous aimons à quel point Bebe a toujours été intrépide à propos de la positivité corporelle et de l’inclusivité et c’est clairement l’une de nos valeurs fondamentales. Elle dit fièrement, par exemple, qu’elle n’est pas une image à l’emporte-pièce d’une pop star, mais elle fait toujours preuve de confiance.

“Et nous aimons sa polyvalence”, a poursuivi Hermand-Waiche. « Vous ne pouvez pas mettre Bebe dans une boîte. La clientèle d’Adore Me est similaire, répartie sur tous les types de femmes, à travers le pays, de toutes origines.

Adore Me et l’interprète aux courbes généreuses, qui a récemment sorti son deuxième album, se sont associés à la plate-forme sociale et à l’éditeur de vidéos Brut pour créer la vidéo de la campagne.

La collection actuelle se compose de trois capsules, dont la première – un assortiment de 20 pièces – tombe aujourd’hui sur Adoreme.com. Les consommateurs peuvent également acheter la collection via les comptes de médias sociaux d’Adore Me. La seconde, l’édition limitée Alysia Bra for Pride, sort le 18 juin, suivie d’une troisième capsule, avec 20 nouveaux articles, en juillet.

La première offre comprend des soutiens-gorge, des culottes, des bustiers, des corsets et des combinaisons dans une variété de styles et de couleurs, et se décline dans les bonnets 30A à 46DDD et XS à 4XL. Les prix varient de 49,95 $ à 69,95 $.

Hermand-Waiche a ajouté que toutes les pièces sont fabriquées avec au moins un élément de durabilité.

« Notre mission en tant que marque est de montrer que la durabilité peut être rendue abordable et accessible à tous », a-t-il déclaré. « Et c’est un thème important dans cette campagne, car nous poussons la conversation sur la durabilité. Bebe apporte une perspective unique; elle raconte comment elle a entrepris son propre parcours de développement durable, travaillant pour être une meilleure [consumer] et en savoir plus. Et nous pensons qu’elle peut toucher un large public et montrer que la durabilité et la mode peuvent être amusantes et sexy – pas nécessairement chères et uniquement réservées à un groupe d’élite.

En fait, la société de lingerie basée à New York, qui a été fondée en 2011, a ajouté 10 nouvelles collections durables en 2020. La marque s’est également engagée à faire don de 100 % du produit net du soutien-gorge Alysia Pride au Ali Forney Center, un nouveau Organisation à but non lucratif basée à York qui travaille avec les jeunes LGBTQ.

«Être une bonne entreprise citoyenne est important», a déclaré Hermand-Waiche. « Et quand vous faites cela, le client vous le rend. Parce que quand on sait qu’on achète quelque chose pour de bon, on en achète plus, ce qui redonne aussi aux actionnaires. Mais je crois vraiment que nous ne devrions pas être seulement une bonne entreprise pour nos actionnaires, mais nous devrions être une bonne entreprise pour toutes les parties prenantes. »

Une autre raison pour laquelle Rexha a voulu travailler avec Adore Me.

“Il y a tellement de marques de lingerie différentes”, a-t-elle déclaré. « Pour moi, ce qui est important, et je pense [what] beaucoup de gens sont attirés par, qu’est-ce que votre entreprise représente ? Comme, pourquoi devrais-je acheter chez vous? Je pense que je suis en train de devenir… plus, comme, un acheteur averti.