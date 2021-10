Bebe Rexha recrée le mariage d’Anna Nicole Smith pour Halloween

D’une pop star à un légendaire Playboy Playmate.

Bébé Rexha se met un peu tôt dans l’esprit d’Halloween avec un costume vraiment emblématique. Prenant sur Instagram le samedi 30 octobre, la chanteuse « Meant to Be » a révélé l’inspiration derrière sa fabuleuse tenue, dans laquelle elle s’est déguisée en la seule et unique Anna nicole smith pour les vacances festives.

À la manière de Bebe, elle ne s’est pas contentée de canaliser le regard du défunt mannequin et personnalité de la télévision Playboy, décédé en 2007 d’une overdose de drogue. Le musicien a recréé les fameuses photos de mariage d’Anna Nicole. Vous savez, ceux qui ont capturé son mariage controversé avec un homme d’affaires milliardaire de 89 ans, J. Howard Marshall, qu’elle a épousée en 1994 à l’âge de 26 ans.

Pour célébrer la défunte star d’Halloween, Bebe a enfilé une robe de bal blanche avec des manches bouffantes spectaculaires avec des broderies complexes, un décolleté plongeant et un tissu en satin. Elle a lié son look avec un voile garni de dentelle et un bouquet floral massif.