Bebe Rexha se glisse dans la robe de mariée d’Anna Nicole Smith pour les fameuses photos d’Halloween 2021

La chanteuse Bebe Rexha a décidé de se déguiser en icône des années 90 pour Halloween, se conformant définitivement à la ligne des goûts. Rexha a partagé quelques photos d’elle déguisée en la défunte mannequin Playboy et personnalité de la télévision Anna Nicole Smith le jour de son mariage, avec un vieil homme remplaçant. Smith a épousé l’homme d’affaires J. Howard Marshall en 1994, alors qu’elle avait 26 ans et que Marshall en avait 89. Elle mourra finalement d’une overdose de drogue en 2007.

« avec Anna Nicole Smith qui se marie avec J. Howard Marshall II. Joyeux Halloween », a écrit Rexha en légende des photos samedi. Ses commentaires ont rapidement été remplis de personnes faisant l’éloge du look, s’avérant être un contraste frappant avec les réactions d’autres hommages récents. La vente de Chrishelle Stause de Sunset a laissé quatre emojis de couronne dans les commentaires et Normani a posté plusieurs emojis de flammes en réponse aux photos.

La chanteuse « I’m a Mess » n’a jamais hésité à montrer ses courbes et à embrasser son propre corps, un trait qu’elle partage avec Smith. Cependant, cela n’a pas été un voyage facile pour s’aimer, comme elle l’a expliqué dans une interview exclusive de PopCulture en 2019. « Je pense que le changement mental s’est produit pour moi quand je suis arrivé à un point sombre de ne pas m’aimer et de me sentir comme Je n’étais pas assez bon et j’essayais de rentrer dans le moule », a déclaré le double nominé aux Grammy. « Et après un certain temps, ça te monte à la tête. Et tu veux être aimé par les gens, mais si tu ne t’aimes pas et que tu te dis des choses méchantes, alors c’est comme, à quoi ça sert ? »

« Je devais juste apprendre à m’aimer », a expliqué Rexha. « Et j’ai appris à me dire des choses gentilles parce que souvent je me disais des choses vraiment méchantes. Et je pense que c’est un voyage, c’est un processus quotidien. Certains jours, vous vous réveillez et vous vous aimez, certains jours vous habitude. » Cependant, elle a souligné qu’il s’agissait d’un « voyage continu » pour elle à mesure qu’elle vieillissait. « J’apprends simplement à ne plus me soucier de ce que les gens pensent. Je veux juste être moi-même, et juste être heureuse, vivre ma vie », a-t-elle déclaré.