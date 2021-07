Bebe Rexha, vêtue de lingerie, demande aux fans de TikTok de « normaliser 165 livres »

in

Le moment choisi pour cet article est logique, car Bebe Rexha est récemment devenue porte-parole d’Adore Me, une marque de lingerie visant à être inclusive pour les femmes de différentes silhouettes. Le soutien-gorge lui-même semble être le Lucinda Contour, qui fait partie de la ligne estivale Adore Me de Rexha. Il y a un tas d’autres trucs mignons dans la file d’attente dont les bénéfices sont reversés au Centre Ali Forney. Cependant, si vous voulez voir à quoi ressemble la lingerie, ne cherchez pas plus loin que le post de Bebe Rexha.