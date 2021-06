Bébé royal: la princesse Beatrice montre des heures de bosse avant l’annonce de Harry | Royale | Nouvelles

in

La petite-fille de la reine a été rejointe par Edoardo Mapelli Mozzi lors d’une virée shopping à Londres. Le couple royal a été vu portant des tenues d’été élégantes alors que la future maman berçait son bébé.

Pour la sortie ensoleillée, Béatrice a choisi d’associer une robe longue verte à une veste en jean.

Elle a accessoirisé sa tenue avec un chapeau beige, un panier en osier et des baskets blanches.

M. Mapelli portait un jean bleu marine avec une chemise blanche en lin et a terminé le look avec des espadrilles beiges décontractées.

Le couple, qui attend son premier enfant à l’automne, a été aperçu quelques heures seulement avant que le cousin de Beatrice, le prince Harry, n’annonce la naissance de son deuxième enfant.

Meghan Markle a donné naissance à une petite fille, prénommée Lilibet Diana, vendredi à 11h40 au Santa Barbara Cottage Hospital de Santa Barbara.

Le couple a confirmé que Meghan et Lilibet “s’installent actuellement à la maison”.

Lilibet est la sœur cadette d’Archie Harrison Mountbatten-Windsor, qui a deux ans.

Harry et Meghan ont annoncé l’heureuse nouvelle avec une déclaration qui disait: “C’est avec une grande joie que le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, accueillent leur fille, Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor, dans le monde.