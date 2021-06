Bébé surprise de Meghan Markle : Silence de la famille royale après la naissance – le savaient-ils ? | Royale | Nouvelles

La duchesse de Sussex a donné naissance à une fille à Santa Barbara vendredi matin, a confirmé le couple dans un communiqué publié aujourd’hui. Harry, 36 ans, et Meghan, 36 ans, ont nommé leur bébé Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor en l’honneur de la reine Elizabeth et de sa défunte mère la princesse Diana. Quelques heures après que le couple a annoncé la nouvelle de leur bébé, Sa Majesté n’avait toujours pas commenté.

Le tot est né vendredi à l’hôpital Santa Barbara Cottage en Californie, en présence de Harry.

La naissance fait suite à une année tumultueuse pour le couple, qui a démissionné de ses fonctions royales et a déménagé aux États-Unis pour vivre une vie plus indépendante, mais a rarement été vu hors des projecteurs.

“Le 4 juin, nous avons été bénis par l’arrivée de notre fille, Lili. Elle est plus que ce que nous aurions pu imaginer, et nous restons reconnaissants pour l’amour et les prières que nous avons ressentis à travers le monde”, ont déclaré Harry et Meghan. dans un rapport.

“Merci pour votre gentillesse et votre soutien continus pendant cette période très spéciale pour notre famille.”

Plus à venir…