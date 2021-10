Becca Kufrin et Thomas Jacobs présentent l’amour avec des photos remplies de PDA

Le même jour, Thomas a posté un message tout aussi sincère à Becca, écrivant sur Instagram : « Je me sens en sécurité avec toi. m’a fait du mal, quelqu’un qui ne nous repousserait jamais. »

Il y a tout juste deux jours, alors que je parlais Mike Johnson et Bryan abasolodans le podcast Talking It Out, Becca a expliqué pourquoi elle a décidé de quitter avec Thomas.

« Nous avons passé un bon moment ensemble et je dirais que la navigation s’est bien déroulée pendant ces semaines que nous avons passées ensemble sur la plage, ce qui était incroyable pour commencer une relation, mais pour moi, partir une troisième fois avec quelqu’un que je devais vraiment connaître avec qui je partirais », a-t-elle déclaré aux hôtes. « J’étais comme, je vois ce grand gars positif, qui aime s’amuser et qui me soutient, mais pour nouer une relation, il va y avoir des moments difficiles. »

Elle a ajouté: « Je voulais voir comment il surmonterait l’adversité ou gérerait n’importe quel hoquet sur la route, et je n’ai pas pu voir cela pendant mon séjour vraiment au paradis. »