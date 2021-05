Becerril gagne 2-0 au Real Burgos CF et prend les trois points

05/02/2021 à 23:04 CEST

le Vrai Burgos ne pouvait pas battre le Becerril, qui a gagné 2-0 lors du match disputé ce dimanche dans le Mariano haro. le Becerril est venu avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 dans le dernier duel tenu contre le Cebrerena et pour le moment, il avait une séquence de trois nuls consécutifs. Du côté des visiteurs, le Real Burgos CF il a été battu 4-1 lors du dernier match contre lequel il a joué La Bañeza et accumulé trois défaites consécutives dans la compétition. Après le match, l’équipe churro est huitième, tandis que le Vrai Burgos il est onzième à la fin du duel.

La première équipe à marquer était l’équipe churro, qui a ouvert le score avec un but de Eloy quelques minutes après le coup de sifflet d’ouverture, à la première minute. Becerril, qui a augmenté le score au moyen d’un autre Eloy, qui a ainsi réalisé un doublé à la minute 5, terminant ainsi la première mi-temps avec un résultat de 2-0.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé sur un score de 2-0.

L’entraîneur du Becerril a donné accès à Kike, Ismael, Oui mauvais, Adri Oui France pour Jimenez, Eloy, Ruben Vallejo, Kuko Oui Carlos, Pendant ce temps, il Vrai Burgos a donné le feu vert à M, David Oui Carlos gauche, qui est venu remplacer Filipe, Temiño Oui Pedro Dango.

L’arbitre a sanctionné trois joueurs avec un carton jaune. Il a montré un carton jaune à Jimenez, du Becerril et deux à Marijuan Oui Taborda du Vrai Burgos.

Pour le moment, le Becerril il obtient 24 points et le Vrai Burgos avec 19 points.

Le lendemain, le Becerril jouera contre La ferme loin de chez soi et Real Burgos CF jouera son match contre lui Peñaranda Bracamonte dans leur stade.

Fiche techniqueBecerril:Sevi, Jiménez (Kike, min 46), Diego Martín, Sierra, Carlos (France, min 81), Varo, Merino, Blanco, Rubén Vallejo (Simal, min 71), Eloy (Ismael, min 71) et Kuko (Adri, au minimum 78)Real Burgos CF:Alex Campos, Temiño (David, min.61), Taborda, Sedano, Óscar, Marijuan, Pedro Dango (Carlos Izquierdo, min.74), Moreno, Alex Reyes, Filipe (M, min.46) et PazStade:Mariano haroButs:Eloy (1-0, min. 1) et Eloy (2-0, min. 5)