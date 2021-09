Beck Bennett et Lauren Holt partent, trois nouveaux joueurs en vedette ajoutés ⋆ .

NBC Saturday Night Live met à jour sa liste de distribution une fois de plus pour sa quarante-septième saison à venir, qui devrait débuter le 2 octobre. La série de sketchs comiques dira au revoir au joueur de longue date Beck Bennett, aussi bien que Lauren Holt, qui n’est resté dans la série qu’une seule saison, et voit l’ajout de plusieurs nouveaux membres de la distribution, car deux de ses acteurs vedettes sont devenus des membres à temps plein.

NBC a annoncé que Aristote Athari, James Austin Johnson, et Sarah Sherman ont rejoint la famille SNL, faisant leurs débuts en tant que joueurs vedettes comme Chloé Fineman et nominé aux Emmy Bowen Yang devenir des membres à temps plein de la distribution après avoir fait leurs débuts dans la série en 2019. Ils remplacent Holt et Bennett en tant que membres à part entière de la distribution, ce dernier faisant partie de la série depuis 2013.

Même avec le départ de deux membres de la distribution bien-aimés, l’ensemble SNL 2021-2022 semble toujours absolument empilé, avec des membres supplémentaires, dont Aidy Bryant, Michel Che, Pierre Davidson, Jour de Mikey, Heidi Gardner, Colin Jost, Kate McKinnon, Alex Moffat, Kyle Mooney, Ego Nwodim, Chris Redd, Cecily Strong, Kenan Thompson, et Mélissa Villaseñor, et les membres vedettes de retour, y compris Andrew Dismukes et Punkie Johnson.

L’émission de variétés a également annoncé ses quatre premiers hôtes et invités musicaux pour la saison à venir, dont un tout nouveau lauréat d’un Emmy et ancien membre de la distribution SNL. Les duos animateur/musicien pour les quatre premiers samedis de la saison quarante-sept comprennent Owen Wilson et Kacey Musgraves, faisant la promotion de son nouvel album, Traversé d’étoiles; Kim Kardashian et Halsey; Rami Malek et Jeune voyou, dans la foulée du rôle de Malek dans Pas le temps de mourir; et Jason Sudeikis et Brandi Carlile, avec Sudeikis de retour dans la série (dans laquelle il a joué de 2005 à 2013) en tant que gagnant d’un Emmy pour Ted Lasso.

Saturday Night Live reviendra en direct le 2 octobre sur NBC, ainsi qu’en direct sur Peacock.

