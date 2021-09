Beck garde des œuvres d’art de Banksy et perd une camionnette dans un règlement de divorce

Becks’éloigne de son mariage avec de précieux Banksy art … mais il prend le ‘L’ quand il s’agit de la mini-fourgonnette familiale dans son divorce.

Selon des documents juridiques, obtenus par TMZ … le juge a approuvé Beck et Marissa Ribisijugement de divorce, qui est devenu définitif vendredi dernier. Beck et Marissa se séparent de leur folle collection d’art, tous deux obtenant des œuvres du célèbre Banksy.

Beck’s reçoit 4 pièces de Banksy, dont des œuvres intitulées “Hunters” et “Sale Ends Today”.

Le chanteur de “Where It’s At” obtient plus de biens immobiliers que sa femme, y compris des propriétés à Los Angeles, Malibu, Memphis et Little Rock … et il va devoir débourser 500 000 $ pour égaliser les choses entre eux .

Marissa – une actrice qui a joué des rôles dans « Dazed and Confused », « Pleasantville » et plusieurs autres films – reçoit 5 pièces de Banksy, plus quelques comptes bancaires et la fourgonnette familiale, une Honda Odyssey 2014.

Selon les termes du jugement, Beck versera à Marissa 18 169 $ par mois en pension alimentaire pour époux, plus des montants supplémentaires s’il gagne plus de 1,7 million de dollars par an. Il doit également payer au moins 14 531 $ par mois en pension alimentaire pour enfants (encore une fois, plus des montants supplémentaires s’il gagne plus de 1,7 million de dollars par an), et ils auront la garde légale conjointe de leurs 2 enfants. Beck et son ex détermineront eux-mêmes une partie du calendrier de garde physique, mais Beck aura les enfants au moins 19% du temps.

Comme nous l’avons signalé … Beck a demandé le divorce en février 2019, après près de 15 ans de mariage.