Beck, Lord Huron et d’autres s’apprêtent à jouer le week-end de Beach Road 2022

Le festival de musique live 2022 Beach Road Weekend dans le parc commémoratif des anciens combattants a annoncé sa programmation, qui comprend des artistes comme Beck, Wilco, les frères Avett, Seigneur Huron, et plus.

Le festival est prévu du 26 au 28 août et mettra en vedette 30 groupes, deux immenses scènes côte à côte et de la musique ininterrompue toute la journée.

Parmi les artistes déjà cités, Khruangbin, Jason Isbell & the 400 Unit, Billy Strings, Dawes, le mont. Joy, the War and Treaty, Lucy Ducas, Laitue, Aoife O’Donovan, Neal Francis, Sammy Rae & the Friends, Bahamas, Shovels & Rope, Brett Dennen, Bully, la réserve nationale et Jeremie Albino se produiront, ainsi que d’autres qui n’ont pas encore été annoncés.

“Nous travaillons sur cette programmation depuis deux ans, en établissant des relations et en nous connectant avec des artistes qui, nous le savons, permettront à notre public de danser debout pendant trois jours d’affilée”, a déclaré le promoteur et fondateur de l’événement Adam Epstein dans le communiqué. “Ce sera la plus grande fête que l’île ait jamais vue, et nous avons hâte de partager cette expérience incroyable avec tout le monde.”

Pendant ce temps, Epstein a déclaré que Beach Road Weekend, par le biais de la série de concerts Friends of the MV, offre une incitation aux acheteurs de billets anticipés via le Main Street Partnership. “Le programme Main Street, qui s’étend aux entreprises au-delà de Main Street proprement dite, récompense les clients des entreprises Vineyard Haven avec un accès exclusif à un nombre limité de laissez-passer de week-end de trois jours à 99 $ pour l’itération 2022 du festival”, indique un communiqué de presse.

“Vineyard Haven nous a accueillis à bras ouverts en 2019 alors que des milliers de mélomanes ont inondé l’île pour voir John Fogerty, Phil Lesh and Friends, Grace Potter, Dispatch et près de deux douzaines d’autres groupes”, a déclaré Epstein dans le communiqué. « Maintenant, nous voulons remercier tous ceux qui nous ont soutenus dans le passé, alors que nous nous préparons pour ce qui sera le plus grand week-end musical de l’histoire de Martha’s Vineyard. »

Visitez le site Web Beach Road Weekend pour plus d’informations.