Beck marque le millénaire avec du hip-pop Cut ‘N’ Paste

Dire que Beck Hansen était dans une forme productive dans les dernières étapes du 20e siècle serait un euphémisme. Il a suivi celui de novembre 1998 Mutation, un album dont il s’était opposé à la sortie, avec une apparition du nouvel an au Saturday Night Live, une autre tournée au Japon en avril puis deux spectacles au Wiltern Theatre de Los Angeles. Puis vint Midnite Vultures, sorti le 23 novembre 1999 et le disque suivant dans un compte album par album de la carrière d’enregistrement de Beck – par l’homme qu’un critique appellera plus tard « le roi de la hip-pop cut ‘n’ paste ».

Le point de vue de Variety sur la première performance de près de deux heures au Wiltern d’une capacité de 2 300 était généralement positif. « Beck a rendu visite à son côté tendre et folklorique – comme cela a également été récemment exprimé sur son album Mutations de 1998 – avec une performance discrète, principalement sans hip-hop qui, malgré toutes ses références musicales évidentes, était totalement sans ironie », a écrit Troy J. Auguste.

« Soutenu par un groupe qui comprenait son orchestre de concert habituel, ainsi que de petites sections de cordes et de cuivres, Beck et sa guitare acoustique souvent présente ont chanté des chansons tristes mais pleines d’espoir qui étaient beaucoup plus révélatrices sur le plan des paroles que son matériel de rock alternatif plus populaire. . »

Ce spectacle a vu Beck et son groupe utiliser des instruments tels que la guitare à pédales en acier, les sitars et le trombone, alors qu’il revisitait les jours précédents pour une interprétation non accompagnée de « Girl Dreams », de la sortie de K Records en 1994. Un pied dans la tombe. « C’est le début et la fin de la tournée Mutations, ce week-end », a déclaré Beck au public de LA ce soir-là.

Il ne plaisantait pas non plus. Son prochain album brûlait déjà un trou dans sa poche. Auto-producteur, à l’exception de deux morceaux en collaboration avec les Dust Brothers, Beck avait commencé à enregistrer aux Soft Studios en juin 1998, bien avant la sortie de Mutations.

Une véritable suite à un monument

Cet album a fait l’objet de poursuites et de contre-poursuites en 1999, Beck déclarant qu’il était sorti sans son consentement. À peine 12 mois après sa sortie, Midnite Vultures a fait ses débuts, décrit par Beck comme le « vrai suivi » de son point de repère de 1996. Odelay.

Ces questions juridiques ont été réglées à l’amiable et l’artiste lui-même les a minimisées lorsqu’il a parlé à Billboard. « Il y a toutes sortes de choses juridiques étranges dans le contrat », a-t-il déclaré, « mais ce n’était pas une bataille. C’était plus comme de la paperasse et des formalités qui devaient être réglées.

Aux côtés des Dust Brothers, d’autres acteurs familiers ont contribué aux sessions, notamment son père David Campbell, Roger Manning, Justin Meldal-Johnsen et Joey Waronker. Il y avait aussi quelques camées fascinantes qui ont jeté un pont sur l’Atlantique. Beth Orton a fourni quelques chœurs et, sur « Milk and Honey » (un morceau qui caractérisait la toile de fond expérimentalement électronique de l’album), il y avait une outro électrique de la figure de proue de la guitare britannique Johnny Marr. D’autres morceaux tels que « Peaches & Cream » et « Debra » invitaient à des comparaisons positives avec Prince.

Donner le ton et annoncer l’arrivée du nouvel album était ce premier single « Sexx Laws », un morceau irrésistiblement swinguant et chargé de cuivres avec de l’acier à pédales et du banjo délicieusement incongrus et discrets décorant ses refrains. Sa vidéo assez bizarre, réalisée par Beck lui-même, mettait en vedette Jack Black, et Stereogum a observé qu’elle présentait «deux des moments vidéo les plus inspirés des vingt dernières années : l’orgie d’appareils de cuisine et le ninja/robot de style Mighty Morphin Power Rangers. orgie. »

De manière assez surprenante, en tant que l’un des singles les plus accrocheurs de Beck, « ​​Sexx Laws » n’a pas fait partie des charts pop américains, même s’il a été un succès de taille à la radio rock moderne. Mais c’était un single du Top 40 au Royaume-Uni, déjà sa huitième entrée de ce type, et a été suivi d’un neuvième en avril suivant, avec une autre sortie de l’album, « Mixed Bizness ». Quinze ans après la parution de « Sexx Laws », en 2014, le New Musical Express le placerait au 260e rang de sa liste des plus grandes chansons de tous les temps.

D’un point de vue commercial, Midnite Vultures n’a peut-être pas atteint certains des sommets précédents de Beck, mais il a fait ses débuts dans le Top 40 américain, juste après son ouverture dans le Top 20 au Royaume-Uni, en France et au Canada (curieusement, au 19e rang dans les trois des pays). L’album n’a pris que six semaines pour être certifié disque d’or en Amérique par la RIAA.

Sortir du monde alternatif

« Lorsque vous avez un artiste qui fait de grands disques comme Beck », a déclaré Tom Whalley, président du groupe de label Interscope/A&M/Geffen, à Billboard, « cet artiste peut presque tout faire. Je vois Beck s’appuyer sur son public et trouver des moyens de sortir du monde alternatif sans compromettre sa crédibilité.

Au moment où Midnite Vultures est sorti, PolyGram avait fusionné avec la société mère de Geffen, Universal Music, et certains des membres du personnel de Geffen qui avaient travaillé sur les versions précédentes de Beck étaient partis. Sans surprise, il n’a pas perdu la concentration. « C’est étrange de travailler avec des personnes différentes maintenant », a-t-il déclaré dans cette interview à Billboard, « mais j’ai toujours fonctionné indépendamment de la maison de disques. Ils ne sont pas impliqués dans le processus créatif de création de mes albums.

Comme toujours, il était entre amis dans la presse musicale. « Pour tous les Beck lifts des années 70, l’album ne sonne jamais comme un morceau d’époque », a déclaré Rolling Stone. « Il y a toujours quelque chose en plus dans le mélange, des éléments parasites qui sont à la fois loufoques et étrangement à propos. » MTV a conseillé: « Pensez à ce disque sensuel comme la nuit au jour d’Odelay. »

Écoutez le meilleur de Beck sur Apple Music et Spotify.

Beck a emmené Midnite Vultures dans le 21e siècle, en faisant de nombreuses tournées en Amérique du Nord au début des années 2000, puis en Europe, y compris une date au Wembley Arena à Londres. La prochaine fois, nous découvrirons comment il s’est ensuite embarqué dans un autre changement radical.

Acheter ou diffuser Midnite Les vautours.