Beck prend la stratosphère avec Pharrell

Vingt ans après avoir d’abord voulu travailler avec Pharrell Williams, Beck obtient enfin son souhait. L’esprit est ahurissant à l’idée de ce que le couple aurait pu faire ensemble au tournant du millénaire : Pharrell, ses empreintes digitales sur presque toutes les chansons à succès de l’époque ; Beck, déconstruisant la notion même de la façon dont les chansons étaient censées être écrites… Mettez tout cela ensemble et qui sait où la pop du 21e siècle est peut-être allée ? Maintenant, cependant, avec ces deux gars qui approchent de la cinquantaine et une autre nouvelle décennie à l’aube, leur musique – et la musique en général – est dans un endroit très différent.

Mais est-ce le reste du monde ? Appelez cela la fièvre de l’an 2000, la tension pré-millénaire ou, la fête finie, oups, hors du temps, mais une peur similaire qui imprégnait l’avènement de l’an 2000 imprègne le climat culturel actuel. Pharrell a-t-il un « Happy » pour nous distraire ? Beck mélange-t-il les affaires avec le cuir sur des confitures de fête d’évasion? Non. Hyperspace est, selon Beck, un album sur « trouver la paix dans l’instant » – et, avec ses arrangements électro clairsemés et ses paroles à la recherche d’un soulagement des temps troublés, c’est un album résolument du moment.

Écoutez Hyperspace sur Apple Music et Spotify.

Atteindre quelque chose de nouveau

Si l’interruption de six ans entre La culpabilité moderne et Phase du matin a trouvé Beck de retour avec un travail que les fans et les nouveaux arrivants pourraient facilement placer, et 2017 Couleurs était la preuve qu’il cherchait sa propre place dans le paysage pop moderne, Hyperspace le voit chercher quelque chose d’entièrement nouveau. La plus grande surprise de l’album n’est pas « Saw Lightning » – une tranche de hip-hop-blues de junkyard comme on s’y attendrait de l’homme qui ne voyait rien de mal à rapper sur un country lick deux décennies avant « Old Town Road » – mais le fait que, pour deux musiciens identifiables comme Beck et Pharrell Williams, des portions du disque ne semblent être l’œuvre d’aucun.

C’est une bonne chose. Le danger de faire travailler ensemble deux artistes aussi uniques est qu’ils finissent par s’annuler, au lieu de s’emmener en territoire inconnu. Sur Hyperspace, cependant, Pharrell et Beck travaillent en parfaite synthèse. Bref, c’est comme si Morning Phase et Colors trouvaient un terrain d’entente : le songcraft sans faille rencontre la pop électronique, tous deux s’éloignant de leur zone de confort.

Un travail de facture consommée

Beck a décrit le processus d’enregistrement d’Hyperspace comme suit : « Tout est allumé et l’inspiration frappe, puis tout se passe très rapidement, et il n’y a pas beaucoup de doutes. » Mais Hyperspace est une œuvre parfaitement conçue, avec trois mouvements distincts : Crise (« Unventful Days » : « Vivre dans le noir, en attendant la lumière/Rattrapé dans ces lignes de bataille sans fin/Tout est changé, rien ici ne se sent bien » ), suivies des nuits sombres de l’âme (« Lieux sombres » : « Il est deux heures du matin/Je suis perdu dans l’instant… J’ai été si solitaire/Si impie ») ; et la libération émotionnelle de l’acte final (« Everlasting Nothing » : « Je me suis échoué sur le rivage/tout le monde m’y attendait… A ton époque, tu trouveras quelque chose »). Alors que la fusion d’electronica et de gospel de ce morceau termine l’album sur des notes à la fois de sortie et de révélation, avec une chorale sur place pour emmener les derniers instants d’Hyperspace dans les royaumes célestes, l’ambiance générale de l’album est plus proche du mode lovelorn de Changement de la mer, teinté de la paranoïa existentielle de l’opus 2006 de Beck, L’information.

Capturer l’air du temps

Si la chanson titre d’Hyperspace traite du barrage incessant de choses qu’est la vie au 21e siècle (« Perdre la forme, tout résonne/Non, nous ne pouvons pas l’articuler/Infrastructure tout obsolète/Cela pourrait être une simulation »), une chanson que le comme « See Through » explore à quel point il peut être difficile d’établir des liens empathiques dans un monde où la plupart des communications se font derrière un écran. « En sortant de ma vie, tu sais que j’essaie de t’atteindre », chante Beck au sommet de synthés bouillonnants, comme si la vie venait de se concentrer autour de lui. Mais au fur et à mesure que la musique s’arrête, sa voix nue ne propose qu’une seule phrase : « Je me sens si moche quand tu vois à travers moi. » C’est un moment désolé et obsédant, comme si exposer le vrai humain sous le bouclier virtuel était trop douloureux à supporter.

Si cela vous semble déprimant, ne vous inquiétez pas. Alors que les paroles de l’album sont pleines de doute et d’incertitude, elles sont ancrées dans une musique assurée – parfois dynamique – et convaincante. Bien que les arrangements soient plus dépouillés que ceux de Colors, le mélange est somptueux, spacieux, réconfortant et convaincant – Hyperspace vous invite pratiquement à vous y plonger et à laisser votre esprit vagabonder dans le monde sonore qu’il crée.

Pendant ce silence de six ans, l’absence de Beck a été trop vivement ressentie. Sans sortir ses propres albums, il a passé son temps à produire de grandes œuvres pour d’autres – Charlotte Gainsbourg, Thurston Moore et Stephen Malkmus parmi eux – mais ce dont le monde avait vraiment besoin, c’était de Beck pour revenir à ses propres visions. L’hyperespace est pourquoi. Qu’il s’agisse de pousser la postmodernité à ses extrêmes les plus extrêmes (Odelay, Vautours Midnites), ou donnant un sens à un paysage culturel de plus en plus fracturé (The Information), Beck capture systématiquement l’air du temps. L’hyperespace est peut-être né d’un désespoir personnel, mais Beck l’a canalisé en quelque chose d’universel. Quelles que soient les craintes que vous ayez en ces temps incertains, c’est un album qui offre à la fois une échappatoire et un moyen de les comprendre.

L’hyperespace peut être acheté ici.