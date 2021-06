Beck reporte sa tournée au Royaume-Uni à l’été 2022 et ajoute d’autres dates

Beck a reporté sa prochaine tournée au Royaume-Uni à l’été 2022 et a ajouté plusieurs nouvelles dates.

L’influent auteur-compositeur-interprète américain devait partir en tournée au Royaume-Uni et en Europe pour soutenir son Hyperespace album cet été, mais il a été contraint de reporter les dates en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Les dates de l’étape britannique de la tournée ont maintenant été reportées à 2022, avec une nouvelle date au Corn Exchange d’Édimbourg le 14 juin. Il a également ajouté une date supplémentaire à Londres pour clôturer la tournée le 18 juin à l’O2 Forum Kentish. Ville.

Les billets pour les dates nouvellement ajoutées seront en vente générale à 9h le vendredi 25 juin et peuvent être achetés sur GigsAndTours, Ticketmaster et Beck’s site officiel. Vous pouvez voir la liste complète des dates reportées ci-dessous.

Beck joue les dates suivantes au Royaume-Uni à l’été 2022 :

14 juin – Corn Exchange, Édimbourg

15 juin – Entrepôt O2 Victoria, Manchester

16 juin – O2 Academy Brixton, Londres

18 juin – O2 Forum Kentish Town, Londres

Le dernier album de Beck, Hyperspace, est sorti en 2019 avec un grand succès. Typique de ceux-ci était une critique élogieuse de quatre étoiles dans le NME, dans laquelle leur écrivain Thomas Smith a déclaré: «Après une carrière de 30 ans, Beck est toujours en train de changer de forme et prouve, une fois de plus, qu’aucun genre n’est malléable. pour lui.

“Il y a quelques ratés au début ici, mais ils sont sauvés par une seconde moitié époustouflante sur laquelle le son caractéristique de Beck est dépouillé et trempé dans un air scintillant rempli de synthé qui l’emmène dans une nouvelle ère audacieuse.”

Ailleurs, dans une nouvelle interview, Beck a révélé qu’Oasis était l’un des premiers groupes britanniques à l’embrasser au début de sa carrière, à une époque où il avait du mal à obtenir un concert en Angleterre.

“Il n’y avait pas du tout d’amour pour moi”, a déclaré Beck à Matt Wilkinson d’Apple Music. “Puis j’ai reçu cet appel de mon A&R, de Mark Kates, il a dit:” J’étais juste à Londres et je traînais avec les frères Gallagher et je leur ai donné une copie d’Odelay et ils en sont obsédés. Et ils veulent faire un remix. J’ai dit: “Saint s_t.” (Quelle est l’histoire) Morning Glory venait juste de sortir. Et c’était énorme. Ça explosait. Alors ils voulaient aller en studio et faire un remix de “Devil’s Haircut”. Et j’ai pensé : “Je ne savais même pas qu’ils faisaient des remixes.”

