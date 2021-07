Beck sort une vidéo pour le remix de Chloé Caillet de ‘Chemical’

Beck a invité les fans à fêter son anniversaire (8 juillet) avec une balade brumeuse tard dans la nuit sous la forme de la vidéo officielle de “Chemical (Chloé Caillet Remix)”. Réalisé par Mikai Karl et mettant en vedette Stella Maxwell, la palette nocturne du clip est l’interprétation visuelle parfaite de la ré-imagination d’un moment fort de Beck’s, lauréat d’un GRAMMY. Hyperespace album.

Récemment, Beck a proposé une version de « Find My Way » qui a été incluse sur III Imaginé de Paul McCartney. Il a aussi récemment sorti son remix de “Sauce” de Rémi Wolf.

Beck a livré une interprétation électro-pop extrêmement funky de “Find My Way” de McCartney susmentionné. Le single a été présenté sur McCartney III Imagined, aux côtés d’artistes dont Saint-Vincent, Josh Homme, et Phoebe Bridgers, qui ont chacun offert leurs propres interprétations du nouveau matériel de l’artiste légendaire.

Alors que l’enregistrement original de “Find My Way” de McCartney était certainement optimiste, Beck transforme entièrement la chanson – échangeant les guitares contre des mélodies basées sur le synthé et laissant tomber des rythmes contagieux.

“Je me souviens avoir passé du temps avec Paul et sa femme Nancy il y a plusieurs années, et Nancy a mentionné qu’elle voulait sortir danser avant de l’appeler une nuit”, a rappelé Beck dans un communiqué. «Nous nous sommes retrouvés dans un club de West Hollywood et je me souviens avoir remarqué que Paul et Nancy se déchiraient – ​​s’amusaient vraiment plus que quiconque sur la piste de danse. L’année dernière, lorsqu’il m’a demandé de remixer ce morceau, je me suis souvenu de cette nuit-là et j’ai voulu essayer de retrouver cet esprit incroyable que j’ai ressenti en le regardant sur la piste de danse… une sorte de petit hommage à Paul “dans son groove”.

Il a poursuivi: «Quand j’ai ensuite entendu la voix de fausset dans la piste originale de Paul, je voulais me pencher davantage sur quelque chose de vraiment lâche et funky. J’ai sorti mon Hofner (car, bien sûr) et posé quelques lignes de basse… et tout a pris vie à partir de là. La meilleure partie de toute l’expérience, cependant, est arrivée une semaine après que j’aie rendu le remix quand Paul m’a appelé pour me dire qu’il avait dansé dans sa cuisine sur le morceau toute la semaine.

Achetez ou diffusez Hyperspace.