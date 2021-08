Beckett Cast: où vous avez déjà vu les acteurs du film Netflix

Michael Stuhlbarg (le père d’Avril)

Le père d’Alicia Vikander à l’écran est Michael Stuhlbarg, nominé aux Emmy Awards, lors d’une réunion avec le producteur de Beckett, Luca Guadagnino, qui a dirigé cet étudiant de Broadway dans Call Me By Your Name en 2017. Il est peut-être l’un des acteurs les plus sous-estimés de son temps, mais pourrait peu importe compte tenu de tous les cinéastes incroyables avec lesquels il a travaillé, y compris les frères Coen pour A Serious Man, Martin Scorsese pour Hugo et Boardwalk Empire de HBO, Steven Spielberg pour Lincoln et The Post, Danny Boyle pour Steve Jobs en 2015 et Denis Villeneuve pour Arrival en 2016. Stuhlbarg a également volé des scènes dans Men in Black 3, est devenu une star du cinéma Marvel avec une apparence de Doctor Strange, et jouera ensuite dans une paire de mini-séries vraiment intéressantes: l’exposé “Big Pharma” étoilé Dopesick et le vrai- histoire de crime The Staircase, dans laquelle il incarnera l’avocat de Michael Peterson, David Rudolf.