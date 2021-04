Beckham’s Inter Miami, à l’assaut de la MLS

14 avr.2021 à 21:03 CEST

La MLS Ce samedi 17 avril, l’Américain lancera une nouvelle saison. Une ligue qui ne cesse de s’étendre, car après l’incorporation en 2020 de la Nashville SC et de Inter Miami propriété de David Beckham, les Austin FC fera ses débuts cette saison. Au total, 13 équipes à la Conférence de l’Ouest et 14 à l’Est. Mais un seul peut être proclamé champion.

Parmi les principaux prétendants se trouve l’Inter Miami. Après avoir payé pour leur inexpérience l’année précédente, l’équipe de Floride compte parmi les meilleures équipes de la MLS. Des personnages illustres comme la Gaule Blaise matuidi et l’Argentine Gonzalo Higuain le talent de jeunes comme le milieu de terrain rejoint Lewis Morgan. Mais l’équipe formée par Phil Neville ça ne sera pas facile.

Les Angeles FC, dirigé par le mexicain Bougie Carlos, et le Atlanta United, avec le vénézuélien Josef Martinez en grande star, ils présenteront leur candidature. Moins de médias de ce côté de la “ flaque d’eau ”, le champion, Columbus Crew -avec l’attaquant de Barcelone Miguel Berry dans leurs rangs, et l’actuel finaliste et champion 2019, Seattle Sounders, commence également avec de nombreuses options.

Dans une campagne au cours de laquelle les fans reviendront dans une grande partie des stades, le MLS a développé un protocole strict pour la prévention, la détection et la surveillance du covid-19. Parmi les mesures les plus importantes, les trois clubs canadiens assumeront dès le départ le siège social américain.