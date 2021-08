Becky G s’associe à Xfinity : de quoi s’agit-il ?

Xfinity Becky G s’associe à Xfinity

Becky G profite de sa popularité pour responsabiliser les jeunes, qui comme elle se considèrent 100 % américains et 100 % hispaniques.

“Pour moi, il s’agit de créer une connexion authentique”, a déclaré Becky G. “Je suis très enthousiaste à l’idée de m’associer à Xfinity et j’ai hâte de montrer comment la technologie peut être utilisée pour responsabiliser les “utilisateurs à 200 %” comme moi. comme booster notre connectivité jour après jour ».

Certains se demandent ce que sont les « 200% ers » ?

Il s’avère que la campagne de Comcast cible les 200%, un terme connu en anglais sous le nom de « 200 % ers » qui décrit les Hispaniques biculturels qui se considèrent 100 % américains et 100 % hispaniques. Et quoi de mieux que Becky G, qui est née à Inglewood, en Californie. Ses parents – Alejandra et Francisco « Frank » Gómez – sont nés aux États-Unis. Alors que ses quatre grands-parents sont nés à Jalisco, au Mexique. Ce qui signifie que Becky G a grandi en parlant anglais et espagnol.

Aujourd’hui, à 24 ans, elle est devenue une célèbre chanteuse, actrice et femme d’affaires, qui cherche à responsabiliser les familles latinos en faisant partie de la campagne publicitaire Xfinity.

La campagne offre une description équilibrée de la façon dont Xfinity améliore la vie quotidienne des familles latino-américaines avec une touche amusante de l’ordinaire. Dans les publicités, Becky G est vue en train de partager en famille. La société s’est associée à Becky G parce qu’elle est une célébrité qui représente et comprend le public cible. “Au-delà du marché hispanique, les publicités résonnent bien auprès de la communauté au sens large et Becky G attire énormément une nouvelle génération de consommateurs américains”, indique le communiqué de presse.

Jouer

Becky G dans une nouvelle publicité pour Xfinity # BeckyG #Beasters ” Fulanito ” La nouvelle collaboration de Becky G avec El Alfa est désormais disponible sur toutes les plateformes numériques ! Flux !! : beckyg.lnk.to/Fulanito • • • ♡ N’oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux ! Twitter : twitter.com/iambeaster__?s=09 Instagram : instagram.com/news_beckyg?igshid=1gc5qouxpd6n0 TikTok : vm.tiktok.com/ZMey2hkfv/ ♡ Les réseaux sociaux de Becky G ! Twitter : twitter.com/iambeckyg?s=09 Instagram : instagram.com/iambeckyg?igshid=1t2946w4adnbw TikTok : vm.tiktok.com/ZMey2q6CD/ Merci… 09/06/2021T19: 36: 18Z

Notamment, Comcast Corporation a récemment lancé une campagne publicitaire nationale pour sa marque Xfinity en association avec la célèbre superstar Becky G. La talentueuse actrice et chanteuse a enregistré plusieurs hits au Billboard et a collaboré avec certains des plus grands noms de la musique pop, latine et hip hop. . En raison de l’arrière-plan culturel de l’Américaine mexicaine Becky G. Ci-dessus, vous pouvez voir Becky G en action dans la publicité Xfinity qui a été créée cet été.

Jouer

facile comme du maïs soufflé | X-Factor Espagnol: 30 TV2021-04-15T18: 04: 52Z

Ci-dessus, vous pouvez voir l’une des publicités que Becky G a filmées avec son frère Frankie Gómez.

Un détail curieux est qu’en 2018, les Hispaniques biculturels représentaient 42% des 54,4 millions d’Hispaniques aux États-Unis, et en seulement deux ans (2016-2018) ils ont augmenté de 1,2 million, ce qui représente une croissance de 5,5% selon Latinum. Cette croissance devrait maintenant s’accélérer à mesure que le nombre d’hispaniques nés aux États-Unis augmente par rapport au marché hispanique dans son ensemble ; selon le Pew Research Center. « La communauté hispanique est un riche échantillon de diverses cultures, générations, pays d’origine et différents niveaux d’acculturation », a déclaré José Vélez Silva, vice-président du marketing de la marque pour Xfinity. « L’un des sous-segments à la croissance la plus rapide est celui des milléniaux bilingues et biculturels, souvent de deuxième ou troisième génération dans ce pays, qui naviguent avec fluidité entre deux mondes. Il est essentiel que nos produits, services et programmes, tels que notre télécommande vocale bilingue Xfinity, répondent de manière authentique à vos besoins et préférences, et nous sommes convaincus que cette passionnante campagne Becky G résonnera culturellement à 200%. »