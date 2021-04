Becky G soutient son petit ami après le drame des insultes homophobes

Becky G fait une apparition inattendue à l’Inter Miami Stadium pour soutenir son petit ami de football, Sebastian Lletget.

Le footballeur argentin, qui joue en tant que milieu de terrain pour le LA Galaxy, a fait l’objet d’une conversation en adressant des commentaires homophobes à Julian Araujo, l’un de ses coéquipiers, puis en partageant la vidéo sur Instagram.

Après ce qui s’est passé, il a partagé une déclaration via Outsports.com disant ce qui suit: «J’ai gâché. Plus tôt dans la journée, j’ai posté une vidéo qui me montrait en utilisant une insulte désobligeante en espagnol.

«J’ai supprimé une vidéo de mon histoire Instagram, mais je veux parler de son impact et ne pas m’en cacher. J’assume l’entière responsabilité et l’appropriation de ce qui était une phrase extrêmement pauvre et mal réfléchie et je n’ai aucune excuse pour mes actions. Je suis désolé et je sais la douleur que ce terme a causé tant de choses.

«Je veux faire partie de la solution, pas du problème, et continuer à être un défenseur et un allié de la communauté LGBTQ +. Ceux qui me connaissent connaissent mon caractère et mon cœur. Je continuerai d’être franc dans mon soutien et mon plaidoyer. Mon erreur ne change rien à cela.

Loin de lui tourner le dos, la célèbre chanteuse a accompagné son petit ami et a assisté à son prochain match pour lui apporter tout son soutien.

Portant le maillot LA Galaxy, avec le numéro 17 en l’honneur de Sebastian, Becky a marché sur le terrain et a pris des photos avec ses fans qui ont été surpris par sa visite.

Le chanteur de 24 ans et le milieu de terrain de 28 ans ont commencé leur histoire d’amour en 2016 après que Naomi Scott, une amie commune des deux, les ait présentés.

Depuis, ils sont inséparables et partagent souvent plusieurs photos d’eux ensemble et s’embrassent sur leurs comptes Instagram respectifs.