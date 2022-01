Becky G tire des paniers avec Rome Flynn dans le clip exclusif de « Face to Face With Becky G »

Becky G tourne des paniers avec une étoile montante à Hollywood. Dans un clip exclusif d’un prochain épisode de sa série Facebook Watch Face à Face avec Becky G, l’actrice et chanteuse de 24 ans joue Wall Ball avec Rome Flynn. Le clip montre Becky G et Flynn manquant quelques coups avant de faire leur premier panier. Au début du clip, Becky G a dit à Flynn que le premier à faire trois paniers remporte le match.

Flynn, 30 ans, est connu pour son rôle de Zende Forrester Dominguez dans le feuilleton de CBS The Bold and the Beautiful pour lequel il a remporté un Daytime Emmy Award en 2018. Il est également apparu dans diverses séries télévisées telles que MacGyver, NCIS : New Orleans. , Réunion de famille, Dear White People et With Love où il est un habitué des séries. Dans une interview avec Pop-Culturalist en 2020, Flynn a parlé de la personne qui a eu la plus grande influence dans sa carrière.

« Tyler Perry », a déclaré Flynn. « Je l’ai rencontré après avoir terminé avec The Bold and the Beautiful. J’y ai passé deux ans et demi. Je travaillais avec lui pendant ce temps. J’ai fait quelques émissions avec lui et un film. Mais il m’inspire vraiment. sur le plan commercial. C’est un homme d’affaires très intelligent.

Becky G a remporté deux American Music Awards et quatre Latin American Music Awards au cours de sa carrière. Son premier album studio, Mala Santa, est sorti en 2019 et a atteint la troisième place des charts latins américains. Becky G est connue pour son single « Shower » de 2014, qui a atteint la 16e place du palmarès Hot 100 de Billboard. Elle est également apparue dans la série télévisée Empire et a commencé dans le film Power Rangers de 2017.

« Je pense que je mentirais si je disais que je ne travaillais pas déjà sur des projets du côté du cinéma et de la télévision tout au long de la pandémie », a déclaré Becky G à Entertainment Tonight en mai. « Oui, beaucoup de choses aussi en tant que productrice exécutive. Je voulais responsabiliser plus de talents, plus de jeunes, en particulier plus de jeunes femmes. Et trouver des moyens de me placer dans des positions de pouvoir, non seulement devant la caméra mais aussi derrière le caméra. Pouvoir faire de la place et créer plus d’opportunités a été l’une des choses les plus importantes auxquelles j’ai consacré beaucoup de mon temps. Il s’est passé beaucoup de choses, mais c’est vraiment génial. » De nouveaux épisodes de Face à face avec Becky G sont diffusés tous les mardis à midi HE sur Facebook Watch.