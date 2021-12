Becky Hammon entraînera les As de la WNBA Las Vegas

L’assistante de Les Spurs de San Antonio Becky Hammon a trouvé un accord avec l’équipe du As de la WNBA Las Vegas être l’entraîneur-chef de l’équipe du Nevada pour les cinq prochaines saisons. Selon les rapports d’ESPN, il serait l’entraîneur le mieux payé de l’histoire de la meilleure ligue féminine du monde. Hammon terminera la saison en tant qu’assistant de Gregg Popovitch aux Spurs avant de faire le saut vers la WNBA.

Hammon est assistant des San Antonio Spurs depuis 2014 et, ces dernières années, il a sonné comme l’entraîneur-chef de nombreuses franchises NBA. Cependant, il n’a jamais obtenu le poste. Il était finaliste pour reprendre les Portland Trail Blazers l’été dernier, mais ils ont finalement opté pour Chauncey Billups (voir comment ils s’en sortent…). Marre, elle a décidé de franchir le pas et de débuter sa carrière d’entraîneure dans la ligue où elle a été six fois All Star.

URGENT: Becky Hammon dirigera à la WNBA, elle a été embauchée par Las Vegas Ace. pic.twitter.com/N9qVrllmHv – L’Empire NBA (@imperio_nba) 31 décembre 2021

La difficulté de trouver un créneau en NBA

Hammon joue depuis trois étés pour toutes les franchises qui se retrouvent sans entraîneur. Cependant, comme son compatriote San Antonio Spurs Ettore Messina, il en a assez d’attendre. L’Italienne est allée à Milan et elle à Las Vegas. Ce n’est pas facile pour un Européen. Ce n’est pas facile pour une femme. Ou, réfléchissons-y, il n’est pas facile pour quiconque d’entrer dans la NBA, comme Hammon elle-même l’a expliqué cet été :

« Il y a 30 emplois et ils sont très difficiles à obtenir. Quand je dis qu’il y a 30 emplois, je ne parle pas de 30 disponibles, donc je parle vraiment de trois ou quatre, et c’est quelque chose de très compliqué. »