Becky Hammon, finaliste du casting des entraîneurs des Trail Blazers de Portland

Chaque jour qui passe, le féminisme est une réalité plus vraie qui a plus de présence dans le monde et le domaine du sport n’est pas exempt de ce changement social nécessaire. Et chaque jour il y en a moins pour une franchise NBA Faites le premier pas en offrant un poste d’entraîneur-chef à une femme.

En fait, à tel point que ça pourrait être cet été avec le casting qu’il fait Portland Trail Blazers lors de la nomination de votre prochain technicien. Becky hammon, l’assistant de Gregg Popovich aux San Antonio Spurs, est finaliste de ce casting et pourrait être le finaliste choisi.