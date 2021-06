Becky Hill et David Guetta partagent une nouvelle collaboration « Remember »

La chanteuse et compositrice Becky Hill a partagé son dernier single de son premier album à venir, offrant cette fois “Remember”, une collaboration avec le puissant DJ David Guetta.

L’album de Hill, actuellement sans nom, suivra la collection Get To Know de 2019 qui comprenait un ensemble de singles et d’apparitions du musicien et a depuis été certifié disque d’or au Royaume-Uni.

«Toute ma carrière s’est construite jusqu’à ce moment! J’ai un single infaillible avec David Guetta et un album que j’ai passé toute ma vie d’adulte à faire enfin sortir », a déclaré Hill dans un communiqué. « Je me suis greffé et je m’efforce d’atteindre ce cap depuis quelques années maintenant, et ma patience a définitivement été mise à l’épreuve !

“Mais cela valait vraiment la peine d’attendre, car ma créativité et ma vision de l’album ont maintenant porté leurs fruits”, a-t-elle poursuivi. «Ce fut un honneur de collaborer avec David Guetta sur cette sortie également. Je suis tellement fier du travail que j’ai créé et tellement reconnaissant envers l’équipe autour de moi qui m’a soutenu tout au long de ce processus. Au premier parmi tant d’autres, et à un très bel avenir devant nous !

Guetta a également fait l’éloge de Hill en déclarant : « À mon avis, Becky est en train de devenir l’une des très rares reines de la dance music. Elle a une voix incroyable et c’était si bon de revenir à la musique house pour ce disque.

“Remember” fait suite à la sortie des plus récents singles de Hill “Last Time” et “Space”. Elle emmènera ses dernières sorties sur la route cet été alors qu’elle parcourra une tournée de festivals et plus tard une tournée d’automne, à la fois au Royaume-Uni et en Irlande. Les billets peuvent être achetés via le site officiel de Live Nation.

Diffusez et achetez « Remember » et consultez le programme complet de la tournée de Becky Hill ci-dessous.

DATES DU FESTIVAL DE BECKY HILL ÉTÉ 2021

18 juillet –– Grand Prix de Grande-Bretagne, Silverstone

24 juillet –– Splendor Fest, Nottingham

28 juillet –– Villa Marina, île de Man

30 juillet –– Camp Bestival (tête d’affiche), Dorset

5 août –– Times Square, Newcastle

14 août –– Boardmasters, Newquay

15 août –– Dépôt dans le parc, Swansea

28 août –– Reading Festival, Reading

29 août –– Festival de Leeds, Leeds

3 septembre –– Highest Point Festival, Lancaster

4 septembre –– Mighty Hoopla, Londres

4 septembre –– Festival du coucher du soleil, Norwich

11 septembre –– TRNSMT, Glasgow

12 septembre –– Parklife, Manchester

17 septembre –– Festival de l’île de Wight, IOW

24 septembre –– Festival Nass, Shepton Mallet

BECKY HILL AUTOMNE 2021 DATES DE LA TOURNÉE AU ROYAUME-UNI ET EN IRLANDE

29 septembre –– Remise à moteur, Lincoln

1er octobre –– o2 Victoria Warehouse, Manchester

2 octobre –– o2 Academy, Leeds

3 octobre –– o2 Academy, Glasgow

5 octobre –– o2 Academy, Newcastle

6 octobre –– o2 Academy, Sheffield

7 octobre –– Rock City, Nottingham

9 octobre –– o2 Academy, Liverpool

11 octobre –– Dome, Brighton

12 octobre –– o2 Academy, Oxford

13 octobre –– o2 Academy Brixton, Londres

15 octobre –– UEA, Norwich

16 octobre –– o2 Academy, Birmingham

17 octobre –– Grand Hall, Cardiff

19 octobre –– o2 Academy, Bristol

20 octobre –– o2 Academy, Bournemouth

21 octobre –– Pavillons, Plymouth​

18 novembre –– Olympia Theatre, Dublin