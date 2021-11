Becky Lynch de la WWE brise le silence sur la chaleur signalée dans les coulisses avec Charlotte Flair

Becky Lynch et Charlotte Flair étaient les meilleures amies à un moment donné. Cependant, il semble maintenant qu’ils ne se parlent pas, et cela a été pleinement exposé le mois dernier lors du « Championship Exchange » sur SmackDown. Il y a eu des rapports selon lesquels Flair est sorti du script, ce qui a conduit à une chaleur dans les coulisses entre les deux Superstars de la WWE. Lynch a parlé de l’épreuve sur le podcast Sports Illustrated Media et a confirmé que la chaleur des coulisses était réelle.

« Je ne sais pas mec. Nous ne parlons plus, nous ne parlons plus », a déclaré Lynch lorsqu’on lui a demandé ce qui s’était passé, selon ComicBook.com. « Donc, tout ce que je dirai, c’est que le vestiaire a parfois besoin d’un héros et que quelqu’un doit être le héros. Je vais bien être le héros. C’est ce que je dirai à ce sujet. » Lynch affrontera Flair dans un match Champion contre Champion aux Survivor Series le 21 novembre. Elle a dit qu’il est plus difficile de faire fonctionner un match lorsque vous avez une vraie chaleur avec votre adversaire.

« Oui (les choses sont difficiles) », a déclaré Lynch. « Nous étions les meilleurs amis. » Cela conduit à la question de savoir pourquoi Lynch et Flair ne sont plus proches après avoir été amis pendant des années ? Flair a parlé de sa relation avec Lynch sur le podcast Oral Sessions et a déclaré qu’elle était fondée sur le respect mutuel.

« C’est notre relation », a déclaré Flair, selon Sportskeeda. « Il y a tellement de respect là-bas. Parce que je sais ce qu’il faut pour être à sa place et elle sait ce qu’il faut pour être à ma place. Alors non, sommes-nous en train de nous appeler Thelma et Louise et de manger des omelettes? Non, mais nous avons tous les deux grandi.

« Honnêtement, je ne pense pas que quoi que ce soit se soit passé », a poursuivi Flair. « Je pense vraiment qu’elle et moi dépendions tellement l’une de l’autre en tant que meilleurs amis, et c’était facile. Elle était ma chevauchée ou ma mort, mon choix, et, genre, ça devait juste arriver. J’ai rencontré [Andrade], elle a rencontré Seth. Sa carrière a décollé. » Actuellement, Lynch est la championne féminine de Raw tandis que Flair est la championne féminine de Smackdown. Elles sont toutes deux entrées à la WWE ensemble, faisant leurs débuts à Raw en 2015 avec Sasha Banks. Ces trois-là avec Bayley, qui a fait ses débuts dans 2016, sont devenus les Four Horsewomen de la WWE.