Becky Lynch de la WWE revient-elle sur le ring après sa grossesse et son mariage avec Seth Rollins ?

Alors que Money In The Bank serait le moment idéal pour le retour de Lynch, il ne serait pas non plus trop surprenant de la voir émerger à l’une des prochaines émissions en direct de Monday Night Raw ou SmackDown, afin d’augmenter les cotes d’écoute. Comme mentionné précédemment, cependant, il semble que son retour soit imminent si elle est prête et se sent à l’aise de revenir à ce mode de vie en tant que nouvelle mère. Le plus tôt sera le mieux, sans doute, car elle aurait un mois pour éliminer toute rouille des anneaux pour un grand match à SummerSlam 2021, et elle ne mérite rien de moins. Lynch était l’une des plus grandes stars de la WWE avant sa sortie en 2020, il ne sera donc pas du tout surprenant qu’elle revienne immédiatement au sommet de la liste en un rien de temps.