Becky Lynch fait un retour choc à la WWE en remplaçant Sasha Banks pour battre Bianca Belair pour le titre féminin de SmackDown à SummerSlam

Becky Lynch a fait un retour surprise à la WWE à SummerSlam samedi.

Et non seulement The Man est revenu, mais elle a battu Bianca Belair en 23 secondes pour remporter le titre féminin de SmackDown.

Becky Lynch a fait un retour époustouflant à la WWE

Bien que Sasha Banks ait été promue pour le match et que Belair se soit rendue sur le ring avec l’impression qu’elle affronterait The Boss, il a été annoncé à la dernière minute que Banks ne pourrait pas concourir.

Des rapports avaient circulé, le match était incertain la semaine précédente et Wrestling Inc rapporterait la nuit où le match était interrompu.

Cela s’est avéré exact et Carmella – une femme que Belair avait littéralement battue la veille, a été annoncée comme sa remplaçante.

Becky Lynch a repris là où elle s’était arrêtée avec un titre mondial

Lynch a ensuite fait son entrée et a réussi à obtenir le match elle-même après avoir défié Belair. La superstar irlandaise a ensuite proposé de serrer la main de Belair et le champion a naïvement accepté de permettre à Lynch de la tirer pour un MANhandle Slam (comme un Rock Bottom) et d’obtenir le 1-2-3.

Lynch n’avait pas été vu sur WWE TV depuis qu’il avait pris congé pour avoir un bébé avec son mari et autre star de la WWE, Seth Rollins.

La femme de 34 ans a quitté l’entreprise en mai 2020 en remettant son titre Raw Women à la gagnante de Money in the Bank, Asuka.

Becky Lynch a refusé à Carmella la possibilité de défier Bianca Belair

Elle est revenue 15 mois plus tard pour réclamer l’autre titre féminin de la WWE.

Le même soir, Charlotte Flair a remporté le titre féminin RAW de Nikki ASH dans une triple menace qui comprenait également Rhea Ripley, ce qui signifie que deux des quatre cavalières sont à nouveau les tenantes du titre mondial.

On ne sait pas pourquoi Banks n’a pas pu jouer pour l’instant.