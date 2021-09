Becky Lynch révèle que le fait d’affronter Bayley à WrestleMania 37 a été discuté et comment elle ferait de The Four Horsewomen une écurie sur WWE TV

The Man est de retour à la WWE.

Big Time Becks a remporté le titre féminin de SmackDown à SummerSlam et elle défendra le titre contre la femme à qui elle l’a pris à Extreme Rules ce dimanche, Bianca Belair.

Becky Lynch et Bianca Belair seront la querelle qui dominera SmackDown

Le retour de Lynch à la WWE après avoir donné naissance à son premier enfant et à celui de Seth Rollins, Roux, est arrivé soudainement après que Sasha Banks n’ait pas été en mesure de participer à son match prévu.

Alors, quel était le plan initial si SummerSlam n’avait pas eu lieu ?

« Ils m’ont appelé à la dernière minute, tu n’aurais pas [seen me on this UK tour]”, a déclaré Lynch à talkSPORT. “Oh mon Dieu, je pensais que j’allais être de retour par ‘Mania’. J’étais prêt à revenir par ‘Mania. Mais écoute, j’ai reçu l’appel à SummerSlam, je suis resté prêt. Je suis resté prêt !

“Je pense que la date de retour initiale était octobre”, a expliqué Lynch.

Bayley et Becky Lynch n’ont pas encore eu de match en simple de haut niveau

Bayley est allé sans match à WrestleMania 37 et après avoir joué pour la WWE pendant sa période la plus difficile, de nombreux fans étaient en colère que Bayley n’ait pas obtenu la place qu’elle méritait.

Bayley a fini par être battu par les Bella Twins dans un segment jetable, mais y a-t-il déjà eu l’intention que Lynch fasse face à Bayley?

“Cela avait été jeté, oui”, a confirmé Lynch.

Quand nous avons dit que nous étions en colère et tristes que cela ne se soit pas produit, Lynch a dit: “Moi aussi.”

Becky Lynch dit qu’elle n’a pas changé

Belair fait partie d’une nouvelle vague de femmes qui se sont intensifiées au cours de la dernière année et qui comprend également Rhea Ripley.

Existe-t-il un monde où The Four Horsewomen – Lynch, Charlotte Flair, Bayley et Sasha Banks – pourrait être une véritable écurie à la télévision ?

« En tant qu’écurie ? Mon Dieu, je ne sais pas. Nous aimons tous nous battre les uns contre les autres. Il y a tellement d’histoire entre nous tous que je ne sais pas.

WWE

Les quatre cavalières de la WWE

« Une chose que je considère est que l’ennemi de mon ennemi est mon ami. Alors maintenant, nous voyons beaucoup de filles arriver et perturber l’ordre et je ne sais pas si nous [The Four Horsewomen] comme ça.

« Alors je préfère Charlotte en haut… Non, je ne peux pas dire ça ! Peut-être que je préfère Sasha et Bayley en tête à l’un de ces nouveaux arrivants ou Rhea Ripley et peu importe, vous savez ? Peut-être, je dis juste que si cela devait être une idée, c’est peut-être la voie à suivre.

Avec son mari Seth Rollins face à Edge récemment, cela nous a rendu curieux de savoir si cela pourrait être un moyen pour Lynch de taquiner Beth Phoenix de sa retraite pour un match de rêve.

“Oui, j’essaie de me battre contre Beth Phoenix depuis longtemps”, a révélé Lynch. “Peut-être que ce serait une voie à suivre, nous verrons si nous pouvons la ramener.”

Beth Phoenix est l’une des lutteuses les plus fortes de tous les temps