Becky Lynch revient au WWE Summerslam 2021

Au Summerslam 2021 de la WWE, Becky Lynch a fait un retour surprise dans le ring, battant Bianca Belair pour remporter le championnat féminin de Smackdown. C’était le premier match de Lynch à la WWE en un peu plus d’un an.

Belair était sur le point d’affronter Carmella – elle-même remplaçante du challenger annoncé Sasha Banks – lorsque la musique d’entrée de Lynch a été diffusée sur les haut-parleurs. Lynch a frappé le ring et a battu Carmella. Elle a ensuite défié Belair pour un match pour le titre sur place, ce que Belair a accepté.

Lynch tendit la main à Belair. Mais lorsque Belair a baissé ses défenses pour l’accepter, Lynch a décroché un coup bas, suivi d’un Man Slam, pour marquer le tombé. Lynch a ensuite célébré sur le ring alors que Belair regardait de l’extérieur.

Becky Lynch a pris une pause de la WWE le 11 mai 2021, lorsqu’elle a annoncé, à la suite du paiement à la séance Money in the Bank 2020, qu’elle était enceinte et qu’elle abandonnerait le championnat féminin de Raw à la gagnante du MITB, Asuka. Elle et son compatriote Superstar de la WWE Seth Rollins ont annoncé l’arrivée de leur petite fille, Roux, en décembre 2020.

Lynch est cinq fois championne féminine de la WWE, remportant le titre Raw une fois et le titre Smackdown quatre fois, y compris son règne actuel. Sa course en 2018 sous le nom de “The Man”, qui l’a présentée comme une badass impétueuse et sans prisonnier dans le moule de “Stone Cold” Steve Austin, a fait d’elle l’une des superstars de la WWE les plus populaires et les plus transformatrices de la liste. Elle a remporté l’événement principal à Wrestlemania 35 – le premier événement principal féminin de l’histoire de la WWE – en battant Ronda Rousey et Charlotte Flair, devenant ainsi la première (et jusqu’à présent la seule) championne féminine unifiée de la WWE.

Ce n’est pas le seul grand moment du Summerslam de cette année. Plus tôt dans la soirée, 2K Games a dévoilé le premier trailer de WWE 2K22 ; cependant, ce jeu n’arrivera pas avant mars 2022.