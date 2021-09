Becky Lynch se compare à Conor McGregor

Becky Lynch ne se considère pas comme une dure mais comme une combattante plus intelligente. C’est pourquoi elle a fait son retour surprise pour battre rapidement Bianca Belair pour regagner le championnat féminin de SmackDown à SummerSlam 2021. Et pour la même raison, elle n’a pas encore donné de revanche à l’« EST » ; il a été annoncé que Les deux ne s’affronteront plus jusqu’à ce que Règles extrêmes 2021.

“Je viens de rentrer et il me semble qu’ils parlent que je ne fais pas les choses comme il faut. Mais je ne sais pas ce que les gens attendent de moi. Voulez-vous que je joue avec Bianca et que je lui donne une chance de donner l’impression qu’elle le mérite ? N’aurait-il pas dû revenir après un certain temps en étant intelligent et en le faisant par surprise ? Je viens de faire ce qu’une personne intelligente ferait. Je ne me battais pas depuis un moment mais je préparais une stratégie. Je devais faire quelque chose de différent. Il a dû prendre tout le monde au dépourvu. Et maintenant je suis soudain le méchant parce que je suis revenu mieux que jamais ? Je ne comprends pas qu’ils parlent de ça, qu’ils disent que je suis le grossier. Je n’ai pas changé, je suis seulement devenu plus intelligent“.

Becky Lynch explique son attitude en se comparant à Conor McGregor

Conor McGregor à l’UFC

Bianca Belair avait l’intention d’effectuer le match revanche à SmackDown après “La plus grande fête de l’été” mais pas Becky Lynch. Pas alors, pas vendredi dernier, pas demain. Les Irlandais ont expliqué -dans The Bump de la WWE- que Conor McGregor n’accepterait pas non plus un combat sans le temps de bien se préparer.; A l’UFC, les combattants, en règle générale, ont deux ou trois mois pour se préparer.

“Vue, Pensez-vous que Conor McGregor se battrait avec un préavis d’une heure ? Non! Vous avez besoin de votre camp d’entraînement. Vous avez besoin de votre champ de bataille. J’ai besoin de mon champ de bataille. Je n’ai pas eu de camp d’entraînement. « Je prends les décisions. Je dis quand aurai-je mon match. Quand je me bats, c’est un grand événement. Je ne veux pas jeter ça. Je dois donner aux gens le temps de se mettre à l’écoute, je ne veux pas les laisser tomber sur eux. “Mais maintenant, je dois attendre Extreme Rules, alors j’ai volé des gens la semaine dernière. C’était de ma faute? C’était de sa faute. C’était la faute de Sonya Deville. C’était la faute d’Adam Pearce. Ce n’était pas de ma faute“.