Becky Quick détruit le rap du mandat anti-vaccin de Bill Cassidy

ancres CNBC Becky Rapide et Andrew Ross Sorkin Sénateur GOP en équipe Bill Cassidy, détruisant complètement ses arguments incohérents contre les mandats vaccinaux Covid.

Dans l’édition de vendredi de Squawk Box de CNBC, Cassidy a passé plusieurs minutes à se disputer contre le président chez Joe Biden vaccins fédéraux mandats sur la base de la «liberté personnelle» et la valeur d’un évier de cuisine d’autres flak anti-mandats familiers.

Sorkin est intervenu pour renverser plusieurs des objections de Cassidy, comme l’existence d’infections révolutionnaires, et a abordé l’argument de la « liberté personnelle ».

« La deuxième chose, cependant, en ce qui concerne la liberté personnelle, c’est qui a dit que vous aviez la liberté de me donner Covid ? » demanda Sorkin.

« Vous savez, vous faites valoir un très bon point, mais mon point est que nous sauverions beaucoup de vies si tout le monde conduisait à 35 milles à l’heure », a répondu Cassidy.

« Si le gouvernement fédéral avait un mandat, vous allez conduire à 35 milles à l’heure et si vous allez au-dessus, totalement foutu… », a expliqué Cassidy. « En fait, nous allons mettre un gouverneur sur votre voiture pour que vous ne puissiez pas dépasser les 35 miles à l’heure, nous sauverions beaucoup de vies. »

« Sénateur, nous avons des limites de vitesse, » coupa Quick. « Nous avons des limites de vitesse de 55 milles à l’heure, des limites de vitesse de 65 milles à l’heure. Trente-cinq milles à l’heure.

« Oh oui! Soixante-quinze! » intervint Cassidy.

« Je ne comprends pas cette ligne de questions parce que nous avons exactement ce que vous venez d’exposer », a déclaré Quick.

«Non, je ne décris pas – je ne dis pas que je n’ai pas de limite de vitesse, mais lorsque nous avons des limites de vitesse de 55 milles à l’heure et que les gens obéissent réellement, les gens à un moment donné ont cessé d’obéir, et ils en ont fait 75. Maintenant, ils en font 80 », a déclaré Cassidy.

« Donc, vous allez avoir plus d’accidents avec plus de liberté personnelle », a-t-il poursuivi, tirant un rire d’un Quick déconcerté.

Après avoir soutenu que sa position signifie que plus de personnes mourront et c’est très bien, Cassidy est passé à l’argument sans rapport selon lequel ce sont les gouvernements locaux et étatiques qui devraient faire les mandats, pas le gouvernement fédéral.

Les mandats de Biden ont été paralysés par les tribunaux fédéraux inférieurs politisés et ne devraient pas faire beaucoup mieux devant la Cour suprême 6-3 Trump. Mais comme le démontrent Quick et Sorkin, il n’est pas nécessaire d’être un spécialiste de la constitution pour savoir que ces arguments sont de la foutaise.

