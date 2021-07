Becky Robinson sur la façon dont ‘Middlemost Post’ montre l’arc-en-ciel après la tempête ⋆ 10z viral

Que se passe-t-il lorsqu’un nuage de pluie réformé, un facteur maritime naufragé et un morse magique se réunissent ? Non, ce n’est pas un rêve fiévreux. C’est Middlemost Post, la première série animée originale de Nickelodeon en cinq ans.

Créé et co-exécutif produit par John Trabbic III (SpongeBob SquarePants) aux côtés du rédacteur en chef Dave Johnson, le spectacle est centré sur trois personnages et leurs aventures livrant des colis à travers le mont. Au milieu.

Le spectacle est un fantasme devenu réalité pour Becky Robinson, une bande dessinée et voix du personnage de la série Parker C. Cloud. Elle est rejointe par John DiMaggio (Kim Possible, Futurama, Adventure Time), voix de l’ami/boss de Parker, Angus Roy Shackleton III ; pour compléter cet équipage hétéroclite, le morse de Parker, Russell, un animal marin magique dont l’estomac sert également de salle de stockage au bureau de poste.

Robinson nous raconte comment Middlemost Post offre à la fois du cœur et de l’humour.

Aviez-vous un Nick toon préféré en grandissant?

Becky Robinson : J’ai grandi sur Nickelodeon. J’avais l’habitude de regarder Hey Arnold ! et SpongeBob SquarePants tous les jours. Je regarde toujours Bob l’éponge.

Un personnage en particulier vous attire ?

J’aime Sandy, mais je me suis tourné vers Bob l’éponge. J’étais une gymnaste en grandissant et mes amis avaient toujours l’habitude de dire que j’avais une silhouette “SpongeBob Square”. Le personnage que je joue sur Middlemost Post est un peu comme Sponge; heureux et rebondit, entrant dans des cornichons avec des amis qui l’aident à se sortir de situations délicates.

Ça doit être cool alors de travailler avec quelqu’un de cette série.

Je fais toujours des voix, que je fasse la vaisselle ou que je me douche. Ensuite, lorsque vous entrez dans Nickelodeon, vous pensez : « Il y a une place pour moi et cette manie. Je suis là où j’appartiens. Au moment où j’ai rencontré John, j’ai découvert qu’il était parti [to Middlemost Post after] être un réalisateur de storyboard sur SpongeBob. Juste avant que nous allions enregistrer notre premier épisode, j’étais tellement nerveux. J’ai demandé si je pouvais appeler le père de mon ami Carson, Bill Fagerbakke, qui interprète Patrick Star. Il était tellement cool et disait : « Ils t’ont choisi pour une raison. Votre voix est votre instrument. Aie du plaisir avec ça.” Ensuite, lors de la première, je l’ai rencontré et je lui ai fait un gros câlin. C’était un moment vraiment cool. Le Patrick Star Show est présenté en avant-première le même soir que notre émission. Donc tout est vraiment spécial.

Comment avez-vous imaginé le son de Parker ?

Tout au long de l’audition, j’ai appris à connaître John et Dave. J’ai d’abord auditionné pour Russell, mais ils m’ont demandé si je pouvais auditionner pour Parker. Ils ont dit : « Nous ne voulons pas d’un garçon ou d’une fille, mais quelque part au milieu. C’est ce qu’on m’a dit que j’avais l’air de toute ma vie. Je plaisante sur scène, j’ai l’impression que Jonathan Taylor Thomas a passé une soirée difficile ou Razmoket en pleine puberté. La description disait : “un petit nimbus qui peut se transformer quand et comme il le veut”. C’est tout le spectre des émotions chez Parker. Je me suis accroché à ça très vite. Dans [terms of humor], Parker représente l’arc-en-ciel après la tempête. Souvent, les blagues viennent d’endroits vraiment sombres et de choses difficiles que vous traversez. Pouvoir rire d’eux m’aide au moins à m’en sortir. J’aime que Parker ne plaisante pas tout le temps. Dans le premier épisode que j’ai vu, je pleurais parce que vous ressentez vraiment pour Parker. Tout ce que Parker veut faire, c’est répandre la joie. Parker est naïf et se retrouve dans des situations délicates.

Avec la pandémie, vous avez dû enregistrer dans des circonstances uniques.

Je déplaçais tellement de matériel. J’irais dans le placard de mes parents. Je ferais des allers-retours de LA. Ma sœur est infirmière aux urgences. Je suis allé à Portland pour l’aider pendant la pandémie et préparer ses repas parce que les choses à l’hôpital devenaient si folles. J’ai fait tellement de studios de voix de fortune. À un moment donné, je faisais une voix off dans un chenil. J’ai continué à acheter de la mousse sur Amazon, essayant de comprendre l’espace. Je l’ai essayé chez l’ami le plus proche de mes parents et, finalement, emménageant dans la maison dans laquelle je suis maintenant à LA, j’ai complètement insonorisé ce qui aurait dû être un dressing et j’ai maintenant mes photos de Bob l’éponge au mur. J’ai un petit studio de voix off. Nous avons enregistré le pilote ensemble, nous devons être en personne pour cela.

Ensuite, lorsque les choses se sont détériorées et ont été bloquées, nous le faisions tous depuis la maison. Nous avons tous appris à mieux nous connaître. Ils mettaient de côté cinq heures et n’en avaient vraiment besoin que de deux ou trois. Vous voyez beaucoup quand vous êtes à la maison. Tout le monde est à l’aise et vous apprenez à connaître les choses. Vous finissez par rencontrer les familles de l’autre et voir des animaux de compagnie. Il a aidé avec la chimie à ce moment-là.

Comment s’est passé la construction de la chimie avec John DiMaggio ?

Au début, j’étais sauvagement intimidé par lui. Il est un tel OG. Je suis plus nouveau en voix off, venant du stand-up. J’ai l’habitude d’être sur scène et de dire ce que je veux. Après quelques enregistrements ensemble, il m’a fait me sentir tellement à l’aise. Il m’a terrifié au début. Maintenant, c’est presque comme si nous étions trop amicaux là où les gars de l’enregistrement se disent : “Pouvez-vous arrêter de riffer ?” Nous nous amusons beaucoup ensemble. Je suis admirative et j’apprends tellement de lui. C’est comme avoir un mentor, avoir passé tant d’heures avec lui. C’est un tel pro.

Que pouvez-vous nous dire d’autre sur ces 20 épisodes ?

Parker s’associe essentiellement au facteur de la mer et à un morse magique nommé Russell. Ensemble, ils forment le service postal le plus farfelu du mont. Middlemost t appelé le Middlemost Post. Vous voyez beaucoup de similitudes avec les personnes que vous pouvez croiser, mais d’une manière spécialisée dans Nickelodeon. C’est tellement coloré et a tellement de cœur et d’humour. Les enfants n’ont rien vu de tel. Il y a beaucoup de surprises et d’invités spéciaux.

Je pense que les parents apprécieront la façon dont ces trois-là interagissent et verront comment les blagues se présentent. J’ai le sentiment que les parents entendront les plaisanteries et diront : « Je dois regarder ça. » Ils se rapporteront. C’est juste des montagnes russes explosives et amusantes.

Middlemost Post, 9 juillet 7h30/6h30c, Nickelodeon