Bed Bath & Beyond fait progresser le déploiement de la marque privée – WWD

Bed Bath & Beyond lancera trois nouvelles marques en propre ce trimestre, poursuivant la stratégie de la société visant à moderniser son assortiment et à augmenter ses marges et ses revenus grâce à un développement de produits agressif.

Les trois lancements, qui portent à six le nombre de marques détenues par BB&B introduites jusqu’à présent cette année, sont :

• Notre table, décrite comme une collection « moderne » d’ustensiles de cuisine, d’ustensiles de cuisson, de préparation des aliments, de gadgets et ustensiles de cuisine, de linge de cuisine, de vaisselle et de bar avec un total de plus de 1 100 articles.

• Wild Sage, une « collection jeune et éclectique de 600 produits élégants et libres d’esprit pour la chambre, la salle de bain, la salle à manger et les espaces de vie ».

• Squared Away, une gamme de 300 solutions de rangement, d’organisation et de nettoyage pour la maison.

« Je suis ravi que nous soyons en avance sur le calendrier dans la mise en œuvre de notre plan de marques propres, en lançant des assortiments de produits stratégiquement séquencés pour couvrir nos principales catégories de destination de lit, salle de bain, cuisine et salle à manger, décoration intérieure et rangement et organisation », Mark Tritton, président et PDG de Bed Bath & Beyond, a déclaré dans un communiqué.

Comme indiqué, BB&B a lancé les marques détenues par Simply Essential, Haven et Nestwell au dernier trimestre et est en passe d’avoir introduit un total d’au moins huit marques détenues à la fin de l’exercice 2021 en février 2022. Les marques détenues peuvent également être qualifiées de privées. marques.

L’introduction d’au moins 10 nouvelles marques privées est un élément clé de la stratégie de transformation sur trois ans dévoilée précédemment par l’entreprise, qui implique également l’élimination des redondances de produits et des unités de stockage improductives, des réaménagements de magasins et des fermetures de magasins. Les marques détenues par BB&B devraient tripler, passant de 10 % du volume de BB&B à environ 30 % sur trois ans, tout en améliorant les marges brutes.

“Grâce à l’utilisation de nouvelles revues de lignes basées sur les données, nous avons découvert qu’il existait d’importantes opportunités pour renforcer notre assortiment dans nos catégories cuisine, décoration intérieure et stockage et organisation”, a déclaré Joe Hartsig, vice-président exécutif, directeur du merchandising de BB&B et président des magasins Harmon. « Nous avons identifié des lacunes significatives où nous pourrions apporter une qualité, un style et une valeur exceptionnels à nos clients et nous aider à répondre aux besoins non satisfaits des clients avec ces nouvelles lignes passionnantes uniquement disponibles chez Bed Bath & Beyond. Les prochains lancements de Our Table, Wild Sage et Squared Away seront de nouveaux catalyseurs importants dans le cadre de nos réinitialisations de chambres plus larges qui contribueront à améliorer notre expérience client globale, en particulier dans ces catégories de destinations importantes. »