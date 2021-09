Bed Bath & Beyond News: 11 raisons pour lesquelles BBBY Stock prend un coup aujourd’hui

Bain de lit et au-delà (NASDAQ :BBBY) l’action est en forte baisse jeudi après la publication de son rapport sur les résultats du deuxième trimestre 2021.

Plongeons dans ce rapport sur les bénéfices ci-dessous pour voir ce qui a bouleversé les investisseurs en actions BBBY aujourd’hui.

La mauvaise nouvelle pour les actionnaires de BBBY commence par un bénéfice ajusté par action de 4 cents. C’est un énorme manque à côté de l’estimation du BPA ajusté de Wall Street de 52 cents. Il s’agit également d’une forte baisse par rapport au bénéfice par action ajusté de la société de 50 cents par rapport à la même période l’année dernière. Pour accompagner cela, ses revenus de 1,99 milliard de dollars n’étaient pas non plus en faveur des actions BBBY. Il ne se compare pas bien aux revenus estimés par les analystes à 2,06 milliards de dollars. Cela représente également une baisse de 26% du chiffre d’affaires de l’entreprise de 2,69 milliards de dollars par rapport à la même période de l’année précédente. Bed Bath & Beyond a également mis à jour ses perspectives pour l’exercice 2021 et ne fait aucune faveur à BBBY stock. Parmi ceux-ci se trouve un BPA ajusté allant de 70 cents à 1,10 $. Cela lui ferait manquer l’estimation de Wall Street de 1,51 $ par action. Il recherche également des revenus de 8,1 à 8,3 milliards de dollars au cours de l’année en cours. Cela serait également inférieur à l’estimation des revenus de 8,31 milliards de dollars des analystes pour 2021.

Mark Tritton, président et chef de la direction de Bed Bath & Beyond, l’a déclaré dans le rapport sur les résultats.

« Après une croissance solide en juin, nous avons vu des forces perturbatrices externes inattendues vers la fin du trimestre qui ont eu un impact sur nos résultats. En août, le dernier et le plus important mois de notre deuxième exercice, le trafic a considérablement ralenti et, par conséquent, les ventes ne se sont pas matérialisées comme nous l’avions prévu.

L’action BBBY était en baisse de 22,1% jeudi après-midi.

