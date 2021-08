Beefy Finance et ONTO accueilleront un programme d’extraction de liquidités ⋆ Crypto new media

ONTO et Beefy Finance ont récemment collaboré sur un concours BIFI et AMA. La valorisation boursière de Beefy Finance est d’environ 1 120 $, avec un volume de transactions sur 24 heures de 1 451 393 $. Cet événement sera un énorme coup de pouce pour les clients actuels car il sera extrêmement rentable pour eux.

ONTO offre 2 000 $ d’incitations à l’occasion de sa collaboration avec Beefy Finance pour augmenter les liquidités, dont environ 1 000 $ en ONG et 1 000 $ en BIFI. Une partie des bénéfices sera reversée aux 200 premières personnes qui misent des jetons LP d’ONT-BNB sur Beefy à l’aide du portefeuille ONTO. S’il y a moins de 200 concurrents, la cagnotte de 2 000 $ sera partagée équitablement. N’est-ce pas un prix fantastique pour tous les participants ?

Les clients qui investissent leurs tokens APE-LP/WLP sur Beefy en utilisant le portefeuille ONTO et s’assurent d’ajouter un minimum de 20 $ de volatilité ONT-BNB sur ApeSwap ou Wault Finance peuvent gagner 5 $ d’ONG et 5 $ de BIFI.

Pour obtenir leurs tokens LP, les utilisateurs doivent d’abord ajouter la liquidité de la paire commerciale d’ONT-BNB à ApeSwap ou Wault Finance, puis investir les tokens de LP sur la plateforme de Beefy Finance. Les utilisateurs qui misent à la fois sur des jetons WLP et APE-LP n’obtiendront pas de double retour ; ils ne devraient en choisir qu’un entre les deux. Tous les clients ONTO sont éligibles pour participer, mais chaque appareil/ID ONT ne sera comptabilisé qu’une seule fois. Les portefeuilles ONT ID sont les seuls à pouvoir prétendre aux prix ONG car ONG appartient à la catégorie d’actifs OEP-4.

Examinons de plus près Beefy Finance et ONTO pour mieux comprendre leurs activités et leur impact sur la planification de l’événement.

Beefy Finance fournit un outil d’optimisation de rendement décentralisé et multichaîne qui permet aux utilisateurs de générer des intérêts composés sur leur crypto-monnaie détenue. Il optimise les avantages pour les utilisateurs de diverses initiatives de tenue de marché automatisée (AMM), de pools de liquidités (LP), ainsi que d’autres opportunités d’agriculture de rendement dans l’espace de DeFi à l’aide d’un ensemble de techniques d’investissement protégées et mises en œuvre par des systèmes de paiement appelés contrats intelligents.

D’autre part, ONTO est le premier portefeuille multi-chaînes totalement décentralisé, permettant aux gens de contrôler leurs identités, leurs données et leurs services en ligne de manière sécurisée. Les clients ONTO peuvent conserver leur argent numérique (y compris les NFT), effectuer des échanges inter-chaînes, rester informés des problèmes commerciaux et des mises à jour via la page de profil ONTO et accéder à un certain nombre de dApps.

Les utilisateurs peuvent créer un identifiant ONT, une identification cryptographiquement sécurisée qui sécurise entièrement leurs informations confidentielles et permet la génération et l’administration d’adresses de portefeuille multi-chaînes en un clic avec le portefeuille ONTO. ONTO Web Wallet pour le navigateur Chrome est également disponible pour les utilisateurs de Windows.

Les utilisateurs peuvent présumer de l’issue de cet événement cryptographique pour tous les participants et de l’effet positif et impressionnant qu’il aura après avoir tout appris sur les deux côtés.