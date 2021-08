Beethoven : 5 raisons pour lesquelles le film sur le chien de la famille Charles Grodin est encore meilleur à l’âge adulte

Bonnie Hunt et Charles Grodin se sentent vraiment comme un couple marié

Même si Bonnie Hunt et Charles Grodin étaient deux acteurs avec leur propre famille lors du tournage de Beethoven, ils se sentent en fait comme un couple marié tout au long du film, ce qui ajoute un tout autre niveau au film en le regardant à l’âge adulte. Il y a plusieurs exemples de cela tout au long du film, mais il y en a deux qui font vraiment comprendre ce point.

Tout d’abord, il y a la scène “changez votre pantalon” mentionnée ci-dessus après que Beethoven ait bave partout sur le pantalon de George Newton avant une grande réunion d’affaires. Alors que George monte les escaliers en criant qu’il va devoir changer sa veste, sa chemise, sa cravate, sa ceinture, ses chaussures et à peu près tous les autres vêtements à cause du pantalon en ruine, Alice se tient là, la voix de la raison , et lui dit de simplement changer de pantalon. Cela montre qu’Alice est la plus ancrée et la plus calme dans la relation et cela donne l’impression qu’elle a déjà été dans cette position.