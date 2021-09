Bégaiement, framerate instable sur Steam

Capture d’écran : Arkane Studios / Bethesda Softworks

Deathloop est, de l’avis de tous, un sacré bon jeu. Cela dit, sa réception sur Steam est instable en territoire «mixte» en raison des divers problèmes liés aux performances qui affligent actuellement les joueurs PC.

La dernière version d’Arkane Studios, les développeurs ambitieux derrière Prey et Dishonored, Deathloop concerne un assassin nommé Colt alors qu’il explore une boucle temporelle de Groundhog Day sur une île isolée connue sous le nom de Blackreef. C’est le travail de Cole de rompre la boucle en envoyant un groupe de huit cibles, chacune avec ses propres antécédents, talents et raisons de vouloir maintenir la fête sans fin de Blackreef.

Oh, et d’autres joueurs peuvent envahir votre jeu dans le rôle de Julianna, une femme qui est sur la piste de Cole essayant de protéger la boucle. Amusant!

Grattez ça ; ce serait amusant si Deathloop n’avait pas de problèmes sur PC.

Selon plusieurs critiques laissées sur la page Steam du jeu, Deathloop est sujet à des épisodes de ralentissement et de bégaiement qui ont gâché l’expérience des joueurs le jour du lancement.

“Le jeu est super juste optimisé, comme, vraiment mauvais”, a expliqué un utilisateur de Steam. “J’ai bégayé comme un fou sur mon RTX 3070ti à 1080p même avec les derniers pilotes et [raytracing] désactivé.”

“Je veux jouer à ce jeu, mais je ne peux malheureusement pas parce qu’il bégaie tellement et qu’il provoque en fait un peu le mal des transports”, a écrit un deuxième.

“Cela s’appelle le moteur VOID parce que c’est là que vont toutes mes images”, a plaisanté un troisième, faisant référence au moteur propriétaire qu’Arkane utilise depuis Dishonored 2 en 2016.

Capture d'écran : Arkane Studios / Bethesda Softworks / John Walker

L’éditeur de Kotaku, John Walker, est également intervenu, me disant que les problèmes techniques de Deathloop ont gâché ses débuts avec le jeu :

Deathloop devait être le premier gros test de mon nouveau PC. J’ai mis à niveau le tout, y compris une GeForce 3070 avec un Ryzen 5 5600X. Je n’avais pas encore relevé de défi et j’avais hâte de jouer à un tout nouveau jeu à gros budget avec des spécifications complètes. J’étais donc un peu inquiet quand il a immédiatement commencé à me dire que je manquais de VRAM et que je devais réduire la qualité. Et encore plus lorsqu’après avoir tiré avec une arme explosive, tout le jeu a ralenti à – et ce n’est pas une exagération – 0,1 FPS.