Beggars Group affiche une croissance en 2020 malgré une baisse de 20% des nouvelles versions

Malgré la sortie d’un plus petit nombre de projets et la lutte contre la pause provoquée par la pandémie sur les performances en direct, Beggars Group en 2020 n’a connu qu’une légère baisse de ses revenus (1,44 million de livres sterling) d’une année sur l’autre et a réalisé un bénéfice d’exploitation accru.

Ces chiffres et d’autres notables ont été révélés dans le nouveau rapport sur les résultats 2020 du groupe Beggars de Martin Mills, qui exploite des labels indépendants tels que XL Recordings, Young Recordings, Rough Trade Records et Matador, pour n’en nommer que quelques-uns. Reconnaissant d’emblée que 2020 « a été une année difficile pour la promotion de nouvelles sorties », l’analyse d’environ 40 pages note que l’année dernière a produit 32 sorties sur les labels de Beggars Group – contre 40 en 2019.

Néanmoins, l’entité de 45 ans a réalisé un chiffre d’affaires de 61,66 millions de livres sterling (83,81 millions de dollars au taux de change actuel), selon le rapport, en tenant compte spécifiquement du «chiffre d’affaires, y compris la part des coentreprises». En plus des filiales directes telles que Too Pure Limited et Beggars Capital, Beggars Group répertorie des « associés et coentreprises » comme Remote Control Records en Australie, Popstock Distribuciones en Espagne et Everlasting Records, entre autres.

Les revenus de Beggars Group (y compris les coentreprises) se sont élevés à 63,10 millions de livres sterling (85,76 millions de dollars) en 2019, contre 36,26 millions de livres sterling (49,28 millions de dollars) pour le chiffre d’affaires sans coentreprises en 2020 et 37,70 millions de livres sterling (51,23 millions de dollars) en 2019. Résultat d’exploitation, cependant, a terminé à 6,49 millions de livres sterling (8,82 millions de dollars) en 2020, contre 3,67 millions de livres sterling (4,98 millions de dollars) en 2019.

2020 a également entraîné une réduction du coût des ventes pour Beggars Group, les relais de documents, à 8,48 millions de livres sterling (11,53 millions de dollars). Le chiffre signifie une baisse de 555 852 £ (755 514 $) par rapport à 2019, les supérieurs affirmant qu’un sous-produit « de ne pas être en mesure de promouvoir les nouvelles versions dans la mesure où nous l’aurions souhaité, c’est que nous avons vu des dépenses de marketing et de promotion considérablement réduites dans tous les Étiquettes. »

Briser le groupe de mendiants £36,26 millions de chiffre d’affaires 2020 (hors joint ventures) par segment, £29,63 millions (40,27 millions de dollars) provenant des « ventes et licences d’enregistrements sonores », le reste £6,63 millions (9,01 millions de dollars) provenant de « frais de gestion ».

Le premier marque une légère baisse par rapport à 2019, tandis que le second représente une hausse en glissement annuel. De même, le chiffre d’affaires 2020 attribuable aux opérations au Royaume-Uni a augmenté entre 2019 et 2020 (à 10,19 millions de livres sterling/13,84 millions de dollars en 2020) et a baissé dans le reste du monde (26,07 millions de livres sterling/35,44 millions de dollars en 2020).

En ce qui concerne le nombre de membres de l’équipe dans les différentes divisions de Beggars Group en 2020, le nombre moyen d’employés mensuels s’élevait à 142 – contre 147 en 2019, la direction ayant ajouté une personne et « A&R, Marketing & Operations » s’étant séparé de six personnes. Les salaires et traitements ont atteint 8,90 millions de livres sterling (12,09 millions de dollars) sur l’année, soit une moyenne de 62 657,65 livres sterling (85 132,95 dollars) par employé, bien que la somme globale inclue la «rémunération des administrateurs».

Enfin, le rapport sur les résultats 2020 de Beggars Group réitère l’intention de l’entreprise de devenir « négative en carbone » d’ici fin 2022 et reconnaît une hausse des « revenus de catalogue » ainsi qu’une « croissance significative des ventes de vinyles ». Néanmoins, « la pénurie de capacité de pressage de vinyle a été l’un des nombreux défis majeurs de l’année », selon Beggars Group.

Et en ce qui concerne le rapport complet sur l’industrie de la musique publié par le comité DCMS au cours de l’été, l’analyse des performances 2020 de Beggars Group déclare : « Le rapport a ignoré les soumissions concernant l’endroit de la chaîne où résident le risque et le coût d’investissement dans la nouvelle musique. Les labels comme nous sont la source de nouveaux A&R, et cela peut prendre des années pour que de tels investissements soient récupérés, voire jamais. … Nous craignons que les recommandations du DCMS aient des conséquences imprévues en sapant certaines parties du modèle commercial actuel.