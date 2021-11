Behati Prinsloo et Adam Levine ont l’intention d’agrandir leur famille

Pinsloo et Levin sont dans un grand moment personnel et la pandémie les a ramenés à la raison. « Peut-être devrions-nous en avoir un troisième juste pour avoir plus d’enfants. Les voir ensemble dans ce confinement pour COVID était très doux », a-t-il déclaré.

La grande illusion du modèle fait référence au fait qu’elle était fille unique. Pour cette raison, il a toujours rêvé d’une famille nombreuse pour qu’il y ait « beaucoup de bruit à la maison ». Levine, pour sa part, a confirmé à Ellen Degeneres que sa femme voulait environ 100 bébés. « Je ne sais pas si je peux faire ça car il y en a beaucoup », a-t-il plaisanté l’an dernier lors de sa participation au programme.

Le seul avantage pour ce couple est qu’ils ont pu profiter et passer du temps de qualité avec leurs filles. Ils aiment tous les deux les regarder grandir et courir dans la maison pendant qu’ils sirotent un verre de vin et que les filles dansent sur la musique de Maroon 5.