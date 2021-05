Behemoth collabore avec l’artiste Rowan E. Cassidy sur la collection Nft “ Seven Seals ”

Metallers extrêmes polonais MONSTRE ont annoncé leur collaboration continue avec l’artiste, le calligraphe et le conteur Rowan E. Cassidy. La série NFT “Seven Seals” fait partie de Sorbier des oiseleurspremier long métrage de Makers Place, commandé pour célébrer le septième anniversaire de MONSTREde “Le sataniste” album.

Chaque NFT se compose d’une animation en boucle avec du son, avec un son unique de “Le sataniste”, remixé par MONSTRE bassiste Tomasz “Orion” Wróblewski. De plus, chaque soumissionnaire retenu recevra un tirage original et extrêmement limité de l’édition «Master» (1 sur 1) cosigné par MONSTRE et Cassidy, fusionnant l’art physique et numérique en une seule offre.

Commenté MONSTRE: “Lorsque Sorbier des oiseleurs nous a approchés avec l’idée, nous étions ravis d’avoir l’opportunité de mettre notre empreinte sur un tout nouveau format pour les artistes, qui leur permet de prendre une équité perpétuelle dans leur travail et de les remettre en question Orion pour créer quelque chose de vraiment spécial qui documentera notre introduction dans l’espace de l’art numérique. “

La collection NFT “Seven Seals” sortira demain (vendredi 7 mai) à 20h BST / 21h CEST / 12h PDT.



