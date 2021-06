Behemoth dévoile la vidéo de “Shadows Ov Ea Cast Upon Golgotha”

Les métallurgistes de l’extrême polonais MONSTRE ont sorti le clip officiel de “Shadows Ov Ea jeté sur le Golgotha”, un morceau tiré de celui de l’été dernier “Une forêt” EP. Le clip, produit par Longtime MONSTRE collaborateurs Groupe 13, donne vie à certaines des œuvres d’art spectaculaires d’un artiste et photographe polonais de renom Sylwia Makris, présenté sur l’album 2018 du groupe, très apprécié “Je vous aimais à votre plus sombre”.

MONSTRE leader Nergal États: ““Shadows Ov Ea jeté sur le Golgotha” est la dernière pièce du puzzle pour compléter le ‘Je vous aimais à votre plus sombre’ cycle. Une incroyable campagne d’albums pour MONSTRE, et c’est son grand départ ! Encore une fois, nous avons collaboré avec Groupe 13 et a créé un scénario et une vision très cinématographiques.

“Il existe de nombreuses références liant cette nouvelle vidéo et nos vidéos précédentes pour ‘Dieu = Chien’ et autre ‘Je vous aimais à votre plus sombre’ vidéos “, poursuit-il. ” Ce sont toutes des séquences haut de gamme, inédites et une histoire cool et intrigante qui la traverse.

“Et les Légions, nous avons une fin d’année chargée et nous ESPÉRONS vous voir nombreux à l’automne le « Le siège européen » avec ENNEMI JURÉ, CARCASSE et AUX AUTRES. Quoi qu’il en soit, préparez-vous pour des annonces monumentales à venir au cours des 12 prochains mois !”

le “Je vous aimais à votre plus sombre” L’album a été acclamé par la critique lors de sa sortie en 2018 et a marqué une étape importante dans MONSTRE, étant non seulement l’album le plus réussi du groupe à ce jour, mais aussi un chef-d’œuvre audiovisuel. Ses œuvres d’art complexes et blasphématoires ont été présentées dans un certain nombre d’événements spéciaux de galeries à travers le monde.



