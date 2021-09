Behemoth sortira “In Absentia Dei” en décembre

MONSTRE a mis le feu au monde lorsque les maîtres polonais du black metal ont pris une église abandonnée dans la campagne polonaise pour organiser un événement de diffusion mondial au cœur du verrouillage pandémique. Après plus d’un an depuis la première de l’émission, “En l’absence de Dei” revient sur une gamme de formats de luxe permettant aux fans de revivre le danger et le drame qui ont eu lieu cette nuit fatidique de 2020. La sortie en direct sortira sur les étagères le 17 décembre.

MONSTRE leader Adam “Nergal” Darski États: ““En l’absence de Dei” C’était un énorme défi et un énorme risque, mais ce fut un grand succès artistique et commercial. La réponse a été absolument brillante – nous avons fait une déclaration avec cette performance et avons placé la barre haute. J’espère que nous pourrons continuer à mettre la barre plus haut avec les projets à venir !”

Un clip de performance de la piste d’ouverture de “En l’absence de Dei”, “Évoé”, peut être vu ci-dessous.

“En l’absence de Dei” sera disponible sous forme d’album numérique, de digibook et de vinyle 3LP en différentes couleurs. Tous Explosion nucléaire triple LPs sont livrés avec un livret premium de 20 pages et un modèle découpé et construit à la maison de l’église réelle qui MONSTRE exécuté dans.

L’événement était censé établir une nouvelle norme pour les événements en streaming à l’avenir et c’était quelque chose MONSTRE viser à réaliser dès le départ. Produit par Groupe 13, “En l’absence de Dei” a été présenté comme un spectacle en quatre parties, tissé de pièces de théâtre à haute production et même de flammes infernales émanant de toutes les parties de l’édifice sacré.

MONSTRE a sorti son dernier long-métrage, “Je vous aimais à votre plus sombre”, en 2018, acclamé par la critique. “Je vous aimais à votre plus sombre” a marqué une étape importante dans l’histoire du groupe, étant non seulement leur album le plus réussi, mais aussi un chef-d’œuvre audiovisuel : de ses illustrations détaillées et blasphématoires aux morceaux très vicieux mais profondément émouvants.

MONSTREle dernier EP de , “Une forêt”, est sorti en mai 2020 via Lame en métal. La chanson titre de l’EP était une reprise de LE TRAITEMENT classique, et il a comporté une apparition en tant qu’invité de BRILLANT leader Niklas Kvarforth. La “Forêt A” L’EP comprenait également une version live de la chanson titre ainsi que deux chansons du “Je vous aimais à votre plus sombre” séances.

MONSTRE prise en charge NŒUD COULANT lors d’une tournée des arènes en Europe en janvier et février 2020.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).