Behemoth’s Nergal : le jugement “blasphème” annulé en appel

En février dernier, MONSTRE leader Adam “Nergal” Darski a été reconnu coupable d’avoir offensé des sentiments religieux par un tribunal de Varsovie. Les accusations découlaient d’une image publiée par le musicien polonais sur les réseaux sociaux montrant un piétinement sur une photo du Vierge Marie. À l’époque, Darski a été condamné à payer une amende de 15 000 zloty (environ 4 000 $) et des frais de justice de près de 3 500 zloty (environ 942 $).

Darski a par la suite contesté le jugement et l’affaire a maintenant été classée sans suite. Dans la décision, le juge a écrit que la photo en question avait été publiée sur Nergalet n’a donc été mis à la disposition d’un groupe spécifique de personnes qui pouvaient le lire après avoir observé la clause de non-responsabilité en haut de la page : « Le contenu présenté sur ce profil peut offenser vos sentiments religieux et autres. Si vous ne le faites pas » Je ne veux pas que cela se produise, arrête de me suivre.”

Plus tôt aujourd’hui (lundi 13 septembre), Nergal a partagé la nouvelle du rejet de l’affaire, et il a inclus le message suivant : “Affaire RETOURNÉE. Il n’y a RIEN de controversé dans le verdict du jury, alors putain de TRAITER avec ça. APRÈS TOUT, nous vivons dans un pays civilisé et démocratique… encore. Le bon sens bat la merde hors de l’agenda fondamentaliste, ce qui signifie faire un pas de plus vers la Pologne en restant un État laïc ! De plus, je sais que c’est comme parler au mur mais à tous mes adversaires : ne me dites pas que « faites la même chose avec le Coran » des conneries parce que c’est vieux et sans importance. Je continue de spammer ici parce que j’ADORE tout simplement la polarisation entre la moitié de vos chers followers me félicitant pour la bataille gagnée et l’autre moitié… qui adorerait me voir crucifier”.

Il y a sept mois, Nergal a déclaré au Irish Times qu’il faisait appel de sa condamnation car ne pas le faire aurait eu pour conséquence qu’il aurait un casier judiciaire et qu’il ne pourrait donc pas faire de tournée dans de nombreux pays, dont les États-Unis et l’Australie.

“Je ne pense pas que le public connaisse les détails du niveau de harcèlement que j’ai subi”, a-t-il déclaré. “Cela devient monstrueux, et c’est une vague croissante de censure et de harcèlement. Toutes les quelques semaines, je dois m’enregistrer à la police et assister à différentes audiences et dépenser une fortune en avocats avec tous les frais liés aux affaires judiciaires.

“Je suis la cible parfaite”, a-t-il poursuivi. “Les autorités polonaises s’en prennent à moi. Ce n’est un secret pour personne qu’un officier du ministère public me considère comme son bouc émissaire préféré. Il suit mon Instagram Compte. Pouvez-vous imaginer ça? C’est insensé et absolument sans précédent.”

Après Darski a partagé l’image sur ses réseaux sociaux en septembre 2019, un groupe juridique ultraconservateur, Ordo Iuris, et une organisation appelée Société patriotique (Towarzystwo Patriotyczne) a informé les procureurs que Darski avait « offensé les sentiments religieux de quatre personnes », dont un homme politique local de la coalition conservatrice au pouvoir en Pologne, a rapporté Notes From Poland.

La Pologne est un pays à prédominance catholique et les politiques du parti au pouvoir Droit et justice (PiS) sont fortement conformes aux enseignements catholiques.

“Nous allons en arrière dans le temps, en pensant plus en arrière”, Nergal Raconté Le temps irlandais. “C’est une violation des lois humaines les plus élémentaires. Il n’y a pas que moi. Il y a différents artistes harcelés par la police et des censeurs autoproclamés.

“Ils oublient que la Pologne est toujours un pays pluraliste”, a-t-il poursuivi. “Ce n’est pas un État catholique ou totalitaire. Nous sommes une démocratie démocratique et pluraliste, ce qui signifie que nous pouvons dire ce que nous voulons des autres religions. Les autorités essaient de nous censurer et de nous faire taire.

“Nous ne pouvons pas faire partie de l’Union européenne si nous respectons des normes différentes. Nous avons une loi sur le blasphème, et nous sommes le seul pays d’Europe qui respecte encore cette loi – et c’est insensé. C’est une excuse pour tous de ces gens, de tous ces opportunistes. Je dois gagner, car nous ne pouvons pas voir mon cas devenir un précédent. Les gens comme moi ont besoin d’être protégés pour s’exprimer librement.

L’article 196 du code pénal polonais stipule que « Quiconque offense les sentiments religieux d’autrui en insultant publiquement un objet de culte religieux, ou un lieu désigné pour des cérémonies religieuses publiques, est passible d’une amende, voit sa liberté limitée, ou être privé de sa liberté pendant une période pouvant aller jusqu’à deux ans.

Amnesty International a déjà demandé aux autorités polonaises d’abroger ou de modifier les dispositions légales, telles que l’article 196 du Code pénal, qui criminalisent les déclarations protégées par le droit à la liberté d’expression.

Selon Human Rights Watch, le droit international des droits de l’homme autorise les États à imposer certaines restrictions à l’exercice du droit à la liberté d’expression uniquement si de telles restrictions sont prévues par la loi et sont manifestement nécessaires et proportionnées pour la protection de certains intérêts publics spécifiés (sécurité nationale, ordre public, protection de la santé ou de la moralité) ou pour la protection des droits d’autrui (y compris le droit à la protection contre la discrimination).

ce n’est pas la première fois Nergal avait rencontré des problèmes juridiques en Pologne liés à ses activités sur les réseaux sociaux. En janvier 2018, il a été annoncé que Nergal était formellement inculpé par les autorités polonaises dans une affaire impliquant MONSTRE‘s “République des Infidèles” visite d’œuvres d’art et de marchandises, qui auraient été « insultantes » pour les armoiries nationales de la Pologne, un aigle blanc stylisé avec un bec et des serres d’or, et portant une couronne d’or, dans un bouclier rouge. Nergal et Maciej G., qui, en tant que webmaster du groupe, faisait la promotion de la tournée en ligne, a été accusé d’avoir publiquement insulté l’emblème national polonais, passible d’une peine maximale d’un an de prison. a également été facturé Rafa Wechterowicz, le graphiste qui a travaillé sur MONSTRE ouvrages d’art. Trois mois plus tard, Nergal posté une mise à jour via Instagram, révélant que “toutes les charges absurdes” portées contre lui ont été “rejetées”.

En 2011, Nergal a été acquitté en Pologne pour avoir insulté le sentiment religieux lorsqu’il a qualifié l’Église catholique de “culte le plus meurtrier de la planète” lors de la représentation du groupe en septembre 2007 à Gdynia et a déchiré une copie de la Bible, la qualifiant de “livre de mensonges”. ”