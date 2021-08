Beko AutoDose 38530XAD : un lave-vaisselle qui prend des décisions et brille en toute discrétion

Composé de trois bacs, avec un panneau tactile et un écran d’information, un autre détail gadget de ce lave-vaisselle est qu’il intègre un système d’auto-dosage de lessive liquide. Vous le chargez et l’oubliez pendant plus d’un mois.

Pour plus de commodité et de commodité, la technologie d’auto-dosage est là pour rester. Il consiste en ce que les lave-linge ou lave-vaisselle qui en sont équipés disposent d’un réservoir spécifique de grande capacité pour le détergent, afin que vous le remplissiez et que c’est l’appareil lui-même qui distribue la dose appropriée à chaque lavage en fonction du programme sélectionné. Ici, nous analysons un lave-vaisselle Beko avec un système d’auto-dosage et nous vous disons déjà que nous avons adoré cette technologie.

Construction et finition

Comme dans le monde de l’électroménager mondial, les marques fabriquent des versions avec plus ou moins de fonctionnalités basées sur un modèle. Le produit testé est le Beko AutoDose 38530XAD, de type autoportant (non intégré), de 60 cm de large, fini en acier inoxydable, classe énergétique A+++ et d’une capacité de 15 services à partir de 8 programmes de lavage. Par curiosité, il existe des versions avec un écran multi-informatif (nous l’expliquerons plus tard) et, même, compatibles avec les applications HomeWhiz et Alexa, à partir desquelles l’équipement est contrôlé ainsi qu’il est possible de commander du détergent directement sur Amazon. ou Terminer lorsqu’il est sur le point de s’épuiser. .

Une fois la porte ouverte, nous trouvons, dans le profil supérieur de celle-ci, un écran tactile avec tous les « boutons » pour configurer le fonctionnement ; sur sa face intérieure, le bloc avec les systèmes d’auto-dosage. A l’intérieur, trois plateaux : pour les couverts ; pour lunettes et accessoires; et pour la vaisselle et les ustensiles en général. Le plateau du milieu prend en charge le réglage de la hauteur. Les deux derniers ont des systèmes pour abaisser les « bâtons » ou les dents de séparation et les supports latéraux afin de profiter de l’espace, et tous deux ont des accessoires différents pour les rendre plus pratiques.

Ce lave-vaisselle Beko accepte les détergents liquides, en poudre et en tablettes. Par curiosité, la pilule doit être placée dans un mini plateau situé sous le panier supérieur. Il est nécessaire d’indiquer au lave-vaisselle, via son menu de fonctions, si nous utilisons une tablette ou un gel liquide.

Il comprend en standard une bande sensible à la dureté de l’eau car il est indispensable de configurer tous les appareils électriques qui utilisent de l’eau en fonction de ses caractéristiques pour éviter d’éventuelles pannes à l’avenir.

Le Beko DEN38530XAD certifie une consommation d’eau de 9,5 litres et génère un bruit moyen de 43 dB.

Auto-dosage

Ce lave-vaisselle dispose de deux systèmes d’auto-dosage : produit de rinçage et détergent liquide (également appelé gel). L’auto-doseur de produit de rinçage n’est pas un nouveau système, il est présent dans pratiquement tous les lave-vaisselle des 10 dernières années. La technologie d’auto-dosage de lessive liquide est nouvelle (à peine un an) et, comme nous l’avons décrit, elle se compose d’un réservoir dédié à cet élément que vous remplissez et le lave-vaisselle se charge d’attribuer la dose appropriée selon le programme sélectionné et avec la quantité d’ustensiles de cuisine et de saleté qu’il interprète. Bref, comme avec le système d’aide au rinçage automatique, vous n’avez pas besoin d’ajouter de détergent à chaque fois que vous lavez la vaisselle.

Les réservoirs respectifs de détergent et de produit de rinçage sont bien entendu séparés, mais réunis sous un compartiment avec un couvercle commun. Les deux ont une fenêtre transparente qui informe visuellement chacun des niveaux de liquide et les deux, à leur tour, sont amovibles et transparents pour faciliter le remplissage. Cependant, le lave-vaisselle lui-même affichera une icône d’alerte sur l’écran tactile lorsqu’un remplissage est requis.

Le système d’auto-dosage prend en charge la personnalisation. Par exemple, si après quelques lavages vous n’êtes pas satisfait du résultat, soit parce que les objets ne sont pas propres, soit parce qu’il laisse des traces de savon, vous pouvez définir le niveau de dose pour distribuer 5 ou 10 cc de liquide supplémentaire, ou moins . Idem avec les doses de produit de rinçage.

Programmes de lavage

Jusqu’à huit programmes sont proposés pour choisir celui qui convient le mieux aux goûts et aux besoins : automatique ou standard à 40o-65o C, Aquaflex (pour les plats mixtes à usage quotidien), Intensif à 70o, Eco à 50o (degré de salissure moyen), GlassCare à 40o (nettoyage soigneux de la verrerie délicate), Quick & Shine à 60o (vaisselle sale mais en mode rapide), Mini à 35o (vaisselle peu sale) et Prewash. La durée varie de 30 minutes à 245 minutes de l’écho.

De plus, il dispose de fonctions spéciales telles que Fast + (si la vaisselle n’est pas trop sale, ce programme réduit d’un tiers le cycle de lavage, consommant ainsi moins d’eau et d’électricité), SteamGloss (optimise le séchage) et l’intéressant AquaIntense : en a manière dont le lave-vaisselle crée une zone spéciale de lavage à haute pression pour la vaisselle, les casseroles, etc. qui ont un degré de saleté que nous trouvons difficile à enlever. Il supporte également la demi-charge.

Un détail important est que ce lave-vaisselle a un capteur de saleté. Sa fonction est explicite : il évalue la saleté présente et agit en conséquence.

Opinions de gadgets

Comme c’est la règle principale dans Gadget, nous analysons ce lave-vaisselle Beko, comme le reste des produits qui passent par le Gadget Lab, en fonction de son prix. Bien que le prix public conseillé proposé par la marque soit de 450 euros, vous pouvez le trouver moins cher (voire bien plus). À la lumière de ce qui a été discuté ci-dessus et de ce que nous ajoutons ci-dessous, le rapport qualité / performances / performances basé sur ce prix ne pourrait pas être plus intéressant. Avec tout le respect que je vous dois, c’est une bonne affaire.

En effet, sa finition en acier de haute qualité au ton discret est parfaitement protégée des traces de doigts et des taches, un détail apprécié au quotidien. Le reste des matériaux des paniers et les plastiques brillent également pour leur qualité et transmettent la résistance.

D’autres détails d’un intérêt évident sont sa capacité de quinze services, le bac à couverts dédié et un volume de capacité généralement très élevé en fonction des dimensions de l’appareil lui-même. Tout aussi pertinent est sa cote énergétique A +++, un fait qui doit toujours être pris en compte mais plus que jamais à la fois pour la consommation d’eau et, fondamentalement, d’électricité. Nous pensons que sa discrétion sonore est splendide, un autre aspect important afin de lui permettre de travailler après les heures sans le déranger. En ce sens, la possibilité de retarder son démarrage jusqu’à 24 heures est un autre point en sa faveur. On a aussi aimé les accessoires disponibles, comme le SoftTouch pour laver les verres ou verres fragiles, les poignées pour le panier inférieur pour verres, le casier multi-services ou encore le casier/porte-bouteilles.

Quant au système AutoDose, on peut seulement dire qu’il est un facteur de confort et d’efficacité : vous le chargez et « l’oubliez ». En revanche, nous n’avons pas remarqué de différence dans le degré de nettoyage entre l’utilisation de l’équipement avec des pastilles ou avec de la lessive liquide, dans ce second cas, par auto-dosage. Un degré de propreté toujours d’un très haut niveau, proche de la perfection. Lors de nos tests, après avoir rempli complètement son réservoir de 200 ml, nous n’avons eu à le remplir qu’à partir de la cinquième semaine, avec une moyenne de 3,5 lavages par semaine. Oui, c’est une technologie confortable pour l’utilisateur et qui utilise aussi efficacement le détergent, allez, qui évite de le gaspiller.

Or, pour que le degré de satisfaction de ce Beko AutoDose soit celui que nous attendons, il faut remplir trois prémisses : premièrement, placer les différents éléments de la vaisselle avec bon sens ; deuxièmement, utilisez un gel ou une pilule de qualité (avec tout le respect que je vous dois, évitez les marques blanches); et troisièmement, effectuer le nettoyage opportun des filtres lorsque cela est nécessaire. Ce sont trois prémisses que l’on peut généraliser à tous les lave-vaisselle, qu’ils soient bon marché ou hyper chers. Et, cela dit, ne vous attendez pas à ce qu’un lave-vaisselle, même avec les propres technologies de la NASA, soit capable d’enlever les restes incrustés d’un rôti après deux jours de séchage.

Les principaux inconvénients que nous apprécions dans cet appareil Beko sont que le menu de configuration n’est pas trop intuitif et les instructions doivent être utilisées trop de fois, et que son écran d’information avant est trop gaspillé, étant donné qu’il ne montre ou le temps restant pour démarre après avoir réglé le départ différé ou le temps jusqu’à la fin du cycle de lavage ; oui, il existe d’autres modèles qui affichent plus de données de configuration et/ou de fonctionnement sur ce panneau.

Bref, le Beko AutoDose 38530XAD est un lave-vaisselle design haut de gamme pour un prix vraiment abordable. Il est très efficace à tous égards sans pénaliser les très bons résultats de lavage, avec de nombreuses options de programme pour répondre à tous les besoins. De cette variété de programmes à son système d’auto-dosage, c’est un appareil conçu pour économiser de toutes les manières et vous apporter confort.

www.beko.com

450 euros