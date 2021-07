Beko HygieneShield : laveuse-sécheuse qui tue le coronavirus avec une circulation d’air très chaude

Cet appareil innovant fait partie d’une gamme de jusqu’à sept produits qui utilisent la chaleur, la vapeur et la lumière ultraviolette qui tuent plus de 99% des bactéries et virus, y compris le coronavirus.

Beko a lancé le lave-linge séchant HTV 8736 XSHTR en Espagne, qui intègre une technologie de pointe qui élimine plus de 99% des bactéries et virus, dont le coronavirus. Ce modèle innovant fait partie de la gamme HygieneShield, composée de sept appareils électroménagers intégrant des programmes de désinfection uniques sur le marché.

Programme de rafraîchissement

Le nouveau lave-linge séchant Beko est doté du programme de refroidissement Hygiene Theraphy : un programme de refroidissement d’une heure qui désinfecte les vêtements à l’aide d’une circulation supplémentaire d’air chaud. Une chaleur et une ventilation supplémentaires sont ajoutées pour maintenir les températures élevées nécessaires pour désinfecter tous les types de vêtements en coton et/ou synthétiques avec des étiquettes adaptées au séchage. Ce programme intelligent maintient la température de 2 kg de linge pendant 30 minutes à 60 °C sans utiliser d’eau ni de détergent, minimisant ainsi les dommages aux vêtements.

Pouvoir purifiant

Le lave-linge séchant HygieneShield a été conçu sous l’inspiration du pouvoir purifiant de la chaleur du soleil qui garantit la désinfection par circulation d’air chaud. L’entreprise a mené des recherches rigoureuses dans le monde entier pour comprendre les besoins actuels des consommateurs et développer ainsi des produits répondant à ces caractéristiques. De plus, Beko a certifié la nouvelle gamme HygieneShield avec le prestigieux laboratoire Airmid qui valide l’efficacité maximale de la technologie. En parallèle, Beko a réalisé une étude en Espagne sur l’évolution des habitudes de consommation à domicile suite à la pandémie. L’objectif de cette gamme innovante est de répondre à ces besoins par des solutions efficaces, avec toutes les garanties de désinfection, et ainsi d’améliorer l’expérience à domicile. Et, selon cette étude, 48,7% des Espagnols admettent avoir modifié leurs habitudes de nettoyage à domicile depuis le début de la pandémie et, précisément, ils assurent appliquer désormais de nouvelles mesures d’hygiène et garder la maison plus propre. De plus, 4 Espagnols sur 10 affirment consacrer désormais plus de temps au nettoyage et à l’hygiène à la maison. Des tâches que 46,3% des personnes interrogées pensent sont beaucoup plus importantes qu’avant COVID-19.

www.beko.com