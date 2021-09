Bela – Sanyo et Lima

22/09/2021

Act à 11:43 CEST

Ils étaient deux des couples qui sont entrés dans tous les pools de favoris pour remporter des titres dans un 2021 qui a commencé à chaud avec ces puissants duos, mais il a été démontré une fois de plus que ce qui semble évident sur le papier n’est pas toujours facile à traduire dans une piste.

Quand Fernando Belasteguin a annoncé qu’il disait au revoir à Agustín Tapia pour commencer un nouveau projet avec Sanyo Gutiérrez sur le World Padel Tour il a ouvert une nouvelle porte pour la fin du règne d’Ale Galán-Juan Lebrón. Le meilleur joueur de tous les temps a rencontré le meilleur bras droit de l’univers du padel. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu malgré un début de saison encourageant et ils sont actuellement le couple numéro deux du classement. Mais après avoir remporté trois titres, les choses ont mal tourné lors des derniers tournois, tombant dès les premiers tours, ce qui a été décisif pour ce couple de se dissoudre après Lugo et de se séparer.

Comme SPORT a pu le confirmer, Fernando Belasteguin commencera un nouveau projet avec un autre jeune ‘artiste’ de padel, Arturo Coello. Le joueur de Valladolid, âgé de seulement 19 ans, a joué cette saison avec deux couples formant désormais un duo avec Alejandro Arroyo, et en 2021, il a atteint les demi-finales à quatre reprises dans des tournois du World Padel Tour, c’est donc un nouveau “coup de pied”. ‘ d’énergie pour le vétéran de 42 ans ‘Bela’ qui a également vu une blessure au mollet ne lui a pas permis d’avoir une continuité cette saison.

Sanyo a également cherché un jeune compagnon, celui-ci déjà consolidé dans le circuit comme Agustín Tapia. Le “drive” argentin a informé Pablo Lima qu’il le quittait après Lugo, une annonce que le joueur brésilien a publiée sur ses réseaux sociaux.

Un automne chaud approche dans le World Padel Tour où pour le moment, il semble que le couple qui a le mieux mis en valeur les nouveaux créés a été celui de Paquito Navarro avec Martín Di Nenno qui sont passés du moins au plus et ont culminé leur progression dans l’Estrella Damm Barcelona Masters a remporté son premier titre de la saison.

Alejandro Galán et Juan Lebrón, Le couple numéro un à grande distance, malgré avoir eu quelques écueils et parfois des étincelles volent entre eux, il ne semble pas qu’ils soient “en danger” malgré le fait qu’un autre des célèbres couples danse du World Padel Tour qu’ils dérivent habituellement a commencé dans de nombreux changements bien qu’il soit déjà dans la dernière ligne droite de la saison avec six tournois à venir (cinq Open, le Master de Buenos Aires et le dernier Master de Madrid où participent les huit meilleurs couples de l’année).