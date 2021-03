Belal Muhammad déchire Leon Edwards pour avoir voulu tirer le titre de l’UFC après un coup d’œil controversé

Il semble y avoir un conflit d’opinions sur ce que Leon Edwards devrait faire après son non-concours controversé ce week-end.

Le Britannique Edwards a affronté Belal Muhammad à l’UFC Las Vegas 21 samedi, mais le combat s’est arrêté au début du deuxième tour quand Edwards a accidentellement piqué l’œil de Muhammad.

Getty Muhammad a subi des dommages à l’œil, ce qui signifie qu’il ne pouvait pas continuer contre Edwards dans l’événement principal

Cela ne semble pas trop grave, mais comme vous pouvez le voir sur l’image, beaucoup de dégâts ont été causés.

Rocky gagnait le combat à ces premiers stades. Très peu de gens nieraient qu’Edwards contrôlait et avait remporté le premier tour.

Pourtant, nous ne saurons jamais vraiment où ce combat serait allé. L’idée instantanée aurait été que les deux hommes se retrouvent face à face et règlent le problème, mais Edwards ne le voit pas de cette façon.

Vous pouvez comprendre comment Belal Muhammad n’a pas pu continuer!

« Non, je ne ressens pas le besoin de le combattre à nouveau », a déclaré Edwards lors de la conférence de presse d’après-combat. «Je ne l’ai combattu que parce que tous les autres gars m’ont refusé.

«L’écriture était sur le mur et je gagnais clairement le combat. Je n’ai pas besoin de le combattre à nouveau. J’ai besoin d’aller de l’avant.

Muhammad voit les choses très différemment.

«Je n’ai jamais vu quelqu’un agir aussi dur après avoir piqué quelqu’un dans les yeux. Le combat commençait juste et si vous êtes satisfait de le terminer sur cette note, votre soft, vous n’obtiendrez pas un combat pour le titre. J’ai pris le combat avec un préavis de trois semaines et suis venu me battre. Relancez l’UFC. »

Leon Edwards s’est assuré de s’excuser auprès de Belal Muhammad

Le joueur de 32 ans était lui-même sur une séquence de quatre victoires consécutives et est le 13e rang des poids welters au monde. Edwards est numéro trois sur une séquence de huit victoires consécutives – le troisième le plus dans l’histoire de la division.

Ils pourraient le relancer dans les prochains mois, mais Edwards semble penser qu’il obtiendra le vainqueur de Jorge Masvidal et Kamaru Usman chaque fois que cela sera confirmé.

Le président de l’UFC, Dana White, devra décider du sort d’Edwards; après tout, il a dit qu’Edwards obtiendrait le prochain coup avec une victoire impressionnante sur Muhammad, mais ce n’est pas ce qui s’est passé.