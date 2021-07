Belasteguín et Sanyo ont battu Galán et Lebrón pour remporter l’Open de Valence

in

11/07/2021 à 16h37 CEST

Le numéro deux mondial Fernando Belasteguín et Sanyo Gutiérrez ont été proclamés champions de la grande finale de l’Estrella Damm Valencia Open face au couple numéro un composé de Juan Lebrón et Ale Galán au terme d’un match très équilibré (7-5 ​​/ 3-6 / 6-4) et inédit, puisqu’encore ils ne s’étaient pas affrontés cette saison.

Avec respectivement deux et trois tournois à son actif, l’égalité au classement et aux succès de l’année s’est également reflétée sur la piste de la Fuente de San Luis.

Les deux paires ont eu recours à un moment donné au point d’or pour défendre leur service, mais seulement Au plus fort du onzième match du set, le coup arriverait sur la table des Argentins Belasteguín et Sanyo, avec un 7-5.

Le deuxième set a été le moment de la résurgence du numéro un et cette fois ils ont réussi à imposer leur rythme et à ne pas tomber dans la stratégie de leurs rivaux pour amener le jeu sur leurs terres. De 4-2 ils ont envoyé sur le tableau d’affichage en plus du match et avec un 6-3 ils ont forcé le troisième set.

Lebrón et Galán ont semblé prendre l’initiative et ont commencé à accumuler des points de rupture en leur faveur, mais à deux reprises, ils ont levé 15-40 contre Belasteguín et Sanyo pour rester en vie dans le match.

Les Argentins, après avoir surmonté les coups de Lebrón et Galán, ont profité de leur opportunité et dans le dixième match ils ont trouvé le prix: 6-4 pour remporter le couple numéro un et se proclamer champions de l’Estrella Damm València Open 2021.