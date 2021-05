Belén García cherche ses limites sur le Circuit

05/06/2021

Belén García affronte ce week-end la deuxième double manche du Championnat d’Europe de Formule par Alpine sur le Circuit de Barcelona-Catalunya, prélude au Grand Prix d’Espagne de Formule 1.

Le but du Catalan c’est de continuer votre progression au volant d’une F3 avec un œil sur la Série W. “C’est la dernière course avant de commencer la saison W Series et je veux vraiment courir sur le Circuit, car c’est toujours spécial”, a-t-il déclaré.

Ce sera la première fois Un jeune pilote de 21 ans participe à la compétition dans le cadre du Grand Prix F1 d’Espagne au Circuit, qui n’est qu’à 14 kilomètres de sa résidence, à L’Ametlla del Vallès.

Son objectif principal est de continuer à prendre des mesures en vue de ses débuts dans la série W, qui débutera le week-end de 26 et 27 juin au Paul Ricard (France).

“Je veux appliquer tout ce que j’ai appris à Imola et dans les tests collectifs et finir de peaufiner certains aspects pour arriver aussi préparé que possible pour la série W”, a déclaré García, qui a déclaré avoir “un maximum de motivation” et avoir confiance “pour donner un saut en conduite et en performance “ce week-end.

“Nous avons pu analyser l’expérience de la première course et je sais à quel point ce championnat est compliqué. J’essaierai d’être un peu plus en avance par rapport à Imola et de monter progressivement des positions, mais cela devrait être une conséquence, pas une fin en lui-même », a-t-il ajouté.

Dans cette deuxième manche du Championnat d’Europe de Formule Régional par Alpine, les deux séances de qualification auront lieu demain, vendredi. Samedi, ce sera le tour de la première course (13h30) et dimanche la deuxième course aura lieu (10h50).