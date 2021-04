Belén García entame sa première saison à Imola avec une Formule 3

15/04/2021 à 11:16 CEST

Après un an et demi d’attente, Belén García fera enfin ses débuts en compétition avec une Formule 3. Ce week-end, il jouera Imola les deux premières courses du Championnat d’Europe Régional de Formule par saison alpine, qui se déroulera dans le cadre du Grand Prix de F1 d’Émilie-Romagne. Bien que la coureuse catalane se concentre cette 2021 sur la série W, elle participera à l’événement italien et à l’événement de Barcelone le mois prochain pour le régional dans le but de se préparer pour la catégorie monoplace féminine, qui débutera en juin.

Il se trouve que Belén García, première femme à remporter une course dans un championnat FIA monoplace, elle sera la seule fille qui participera à ce premier tour du championnat sur la route transalpine. Quelque chose qui, en tout cas, ne lui revient pas, habituée qu’elle est à rivaliser avec les hommes. A cette occasion, il affrontera pas plus et pas moins de 30 pilotes!

Celui de L’Ametlla del Vallès n’a pas disputé de course avec une voiture depuis sa victoire au Trophée F4 du Championnat d’Espagne Féminin à Barcelone en 2019: «J’attends ce moment depuis longtemps. J’ai travaillé très dur pour arriver au maximum en ce début de saison et j’ai vraiment envie de me lancer dans la compétition.

Dans tous les cas, Belén soulage la pression. Il sait que le niveau de la Formule Régionale Européenne est très élevé et que beaucoup d’adversaires arrivent avec plus de tournage et d’expérience derrière eux. «Nous verrons où je suis. Nous proposons les courses comme test de préparation, puisque l’important est de tirer de bonnes conclusions pour la Série W et que nous pouvons polir les problèmes qui se posent avant le début de la compétition », ajoute-t-il à propos de ses aspirations.

Pour se préparer à son nouveau défi, Belén a eu l’opportunité de réaliser deux Essais Collectifs en mars sur les circuits Barcelone-Catalunya et Paul Ricard. Dans les deux cas, le pilote de l’équipe G4 Racing a travaillé contre la montre pour s’adapter le plus rapidement possible à la voiture: «Les pneus étaient probablement la chose la plus difficile pour moi. Dans la Série W, nous ne savons toujours pas si nous irons ou non avec Pirelli, mais dans tous les cas, ce sont des pneus plus exigeants qui nécessitent un échauffement plus complet. En ce sens, je pense que cet apprentissage me sera très utile ”, commente le jeune pilote de 21 ans.

La première manche du Championnat d’Europe de Formule Régional par Alpine se composera de deux courses, la première se déroulera le samedi 17, à 17h28, et la seconde le dimanche 18, à 12h18. Ce dernier aura lieu quelques heures avant le point culminant du week-end, la course du Grand Prix F1 d’Émilie-Romagne.

Vidéo Belen García pré-saison Formula Regional / W Series de Mediagé Comunicación sur Vimeo.